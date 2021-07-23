Travel24 при поддержке SKODA KAROQ предлагает подборку мест, где лучше всего устроить пикник в Киеве. Выбирайте наиболее удачную локацию и быстрее отправляйтесь!

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Места для пикника под Киевом

Труханов остров

Его относят к том местам, что идеально подходят для пикника. Остров раскинулся в центре столицы. Именно поэтому в выходной день придется потратить немного времени на поиск места.

Интересно то, что днем вы можете любоваться волшебными видами на Днепр, а ночью развлечься – здесь начинают разжигать кальяны и работают диджеи.

Парк "Нивки"

Этот парк точно порадует ценителей пикников. Его преимущество – расположение, ведь добраться можно и без машины.

Здесь много лесных троп, прудов и озер, на которых можно покататься на катамаране, разный ландшафт и, конечно же, огромная территория. В нем удастся найти все: от водоемов к забегаловкам.

Виноградар

Конечно, нельзя обойти лесопарковую зону на массиве Виноградарь. Тем более она является официальным местом для пикников в Киеве.

Локация оборудована всем необходимым: деревянные беседки со скамейками, мусорные баки, детская площадка и поэтическое озеро Синее, у которого чаще всего останавливаются отдыхающие. Также рядом расположен веревочный парк.

Голосеевский парк

Если хотите хорошо провести время на природе вместе с друзьями – отправляйтесь сюда. Правда, расстелить плед и поесть можно везде, а вот жарить разрешено лишь около четырех парковых озер, где расположены беседки с мангалами.

Кроме того, здесь есть спортивные и детские площадки, аттракционы.

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Парк "Дубки"

"Китаевские ставки" – именно так называют это замечательное место в Голосеевском районе.

Здесь есть, как платные беседки, так и бесплатные полянки, вокруг которых – тишина и сосны.

ВДНХ

Еще одно любимое место киевлян для пикников. Здесь есть где погулять и покататься на велосипедах. Можно арендовать беседку, мангал и пожарить шашлык.

Кроме того, на ВДНХ можно поиграть в бадминтон, мяч или фрисби.

Феофания

Одно из лучших мест для отдыха в Киеве – красивые озера, зеленые лужайки, на которых можно устроить пикник. В парке сдают в аренду столики, мангалы, продают дрова и уголь.

Чем добраться?

Идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, что провезет вас в любом месте. Она позволит компактно сложить вещи каждого из пассажиров, ведь багажное отделение этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями). Кроме того, эта модель позволит сэкономить бюджет, потому что средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров.



SKODA KAROQ / Фото: skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KAROQ смотрите в тест-драйве:​



Удачного пикника!