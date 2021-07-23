Travel24 за підтримки SKODA KAROQ пропонує добірку місць, де найкраще влаштувати пікнік у Києві. Обирайте найбільш вдалу локацію і швидше вирушайте!

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Місця для пікніка неподалік Києва

Труханів острів

Його відносять до тих місці, що ідеально підходять для пікніка. Острів розкинувся в центрі столиці. Саме тому у вихідний день доведеться згаяти трохи часу на пошук місця.

Цікаво те, що вдень ви можете милуватися чарівними видами на Дніпро, а вночі розважитися – тут починають розпалювати кальяни й працюють діджеї.

Парк "Нивки"

Цей парк точно порадує поціновувачів пікніків. Його перевага – розташування, адже дістатися можна і без машини.

Тут багато лісових стежок, ставків і озер, на яких можна покататися на катамарані, різний ландшафт і, звичайно ж, величезна територія. У ньому вдасться знайти все: від водойм до шинків.

Виноградар

Звісно, не можна оминути лісопаркову зону на масиві Виноградар. Тим паче вона є офіційним місцем для пікніків у Києві.

Локацію обладнано всім необхідним: дерев’яні альтанки з лавками, сміттєві баки, дитячий майданчик і поетичне озеро Синє, біля якого найчастіше зупиняються відпочивальники. Також поруч розташований мотузковий парк.

Голосіївський парк

Якщо хочете гарно провести час на природі разом з друзями – вирушайте сюди. Щоправда, розстелити плед і поїсти можна будь-де, а от смажити дозволено лише біля чотирьох паркових озер, де розташовані альтанки з мангалами.

Крім того, тут є спортивні й дитячі майданчики, атракціони.

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Парк "Дубки"

"Китаївські ставки" – саме так ще називають це чудове місце в Голосіївському районі.

Тут є, як платні альтанки, так і безкоштовні галявинки, довкола яких – тиша і сосни.

ВДНГ

Ще одне улюблене місце киян для пікніків. Тут є, де погуляти й покататися на велосипедах. Можна орендувати альтанку, мангал і посмажити шашлик.

Крім того, на ВДНГ можна пограти у бадмінтон, м'яч або фрисбі.

Феофанія

Одне з найкращих місць для відпочинку у Києві – гарні озера, зелені галявини, на яких можна влаштувати пікнік. У парку здають в оренду столики, мангали, продають дрова та вугілля.

Чим дістатися?

Ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, що провезе вас у будь-якому місці. Вона дозволить компактно скласти речі кожного з пасажирів, адже багажне відділення цього автомобіля вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями). Крім того, ця модель дозволить зекономити бюджет, бо середня витрата палива від 4,50 літрів на 100 кілометрів.



SKODA KAROQ / Фото: skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:



Вдалого пікніка!​