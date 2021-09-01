З 1 вересня країна послаблює правила в'їзду. Тепер мандрівники з "безпечних" країн не зобов'язані пред'являти негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію від COVID-19.

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Згідно з релізом, "безпечними країнами" вважаються ті, що не мають високої кількості інфікованих та ризик зараження COVID-19 низький. До них належать: Гонконг, Китай, Макао, Мальта, Тайвань, Угорщина, Нова Зеландія, Польща та Ватикан, а також деякі норвезькі та шведські муніципалітети.

Крім того, туристам, які прибувають з цих держав, не потрібно проходити повторне тестування на COVID-19 впродовж 72 – 120 годин після прибуття до Фінляндії.

Натомість мандрівники, які приїжджають з інших країн, зокрема з України, зобов'язані пред'явити один з документів:

свідоцтво про одужання від COVID-19 протягом останніх шести місяців;

підтвердження про повний курс вакцинації;

негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений до прибуття.

Вакцини, які визнає Фінляндія:

Comirnaty (Pfizer-BionTech) COVID-19 Vaccine Spikevax (Moderna) Vaxzevria (AstraZeneca) Janssen (Johnson&Johnson) BIBP/Sinopharm Covishield CoronaVac

В уряді Фінляндії зазначили, що нові умови діятимуть до 15 жовтня 2021 року, а перелік країн і регіонів та епідеміологічна ситуація переглядатимуться кожні два тижні.