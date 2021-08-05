Зокрема, Державна авіаційна служба України дозволила 3 українським авіакомпаніям здійснювати польоти за шістьма новими маршрутами за кордон. Рішення комісія регулятора прийняла 29 липня, а 3 серпня офіційно опублікувала його.

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SkyUp

Найбільше прав отримав лоукостер SkyUp Airlines. Йому дозволили регулярно літати двічі на тиждень з Києва та Львова до Бахрейну, три рази на тиждень з Києва до Фуншалу в Португалії, а за напрямком Київ – Ель-Кувейт можна буде полетіти чотири рази на тиждень.

Однак регулятор відмовив SkyUp у виході на маршрути Львів – Ель-Кувейт і Київ – Даммам.

Bees Airline

Новий український лоукостер отримав дозвіл на регулярні рейси Київ – Гельсінкі. Авіакомпанія зможе літати за цим маршрутом до трьох разів на тиждень.

Роза Вітрів (Windrose)

З 1 до 15 вересня авіакомпанія зможе виконувати до 14 чартерних рейсів на тиждень на маршруті Київ – Тель-Авів. Він використовуватиметься для перевезень груп хасидських паломників, які полетять до Умані на святкування єврейського Нового року Рош Ха-Шана.

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