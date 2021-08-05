В частности, Государственная авиационная служба Украины разрешила 3 украинским авиакомпаниям осуществлять полеты по шести новым маршрутам за границу. Решение комиссия регулятора приняла 29 июля, а 3 августа официально опубликовала его.
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SkyUp
Больше всего прав получил лоукостер SkyUp Airlines. Ему позволили регулярно летать дважды в неделю из Киева и Львова в Бахрейн, три раза в неделю из Киева в Фуншал в Португалии, а по направлению Киев – Эль-Кувейт можно будет улететь четыре раза в неделю.
Однако регулятор отказал SkyUp в выходе на маршруты Львов – Эль-Кувейт и Киев – Даммам.
Bees Airline
Новый украинский лоукостер получил разрешение на регулярные рейсы Киев – Хельсинки. Авиакомпания сможет летать по этому маршруту до трех раз в неделю.
Роза Ветров (Windrose)
С 1 по 15 сентября авиакомпания сможет выполнять до 14 чартерных рейсов в неделю на маршруте Киев – Тель-Авив. Он будет использоваться для перевозок групп хасидских паломников, которые полетят в Умань на празднование еврейского Нового года Рош Ха-Шана.
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