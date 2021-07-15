Первый рейс состоится уже 3 августа. В Саудовской Аравии самолеты авиаперевозчика принимать 3 аэропорта, поэтому самолеты SkyUp в эту страну будут улетать почти ежедневно.

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Расписание рейсов и цены на билеты

Киев – Даммам – Киев. Рейсы по вторникам, первый – 3 августа.

Киев – Джидда – Киев. Рейсы будут осуществляться по четвергам и воскресеньям, начиная с 8 августа.

Киев – Эр-Рияд – Киев. Вылеты из Киева проходить каждую среду и субботу, обратно в столицу – каждый четверг и воскресенье. Начнут летать уже с 4 августа.

Львов – Даммам – Львов стартует 5 августа, рейсы в Даммам проходить каждый четверг, рейсы во Львов – по пятницам.

Учитывая определенную степень закрытости этой страны, рейсы в Саудовской Аравии – как портал в совершенно другой мир. Он откроет возможность познакомиться с культурой этой страны и исследовать древние памятники, марсианские пейзажи пустыни и современные комфортные города.

Условия въезда в Саудовскую Аравию

Есть ряд условий для двух категорий туристов: вакцинированных и невакцинированных.

Привитым путешественникам надо будет предоставить сертификат о полном курсе вакцинации (утверждены вакцины: Pfizer / BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna – 2 дозы вакцины, Johnson & Johnson – 1 доза), покзать негативніый ПЦР-тест и зарегистрироваться на онлайн-платформе не позднее чем за 72 часа до вылета

Невакцинированным путешественникам придется предоставить негативный ПЦР-тест, отбыть 7-дневный карантин и сделать 2 повторных ПЦР-теста сразу после прилета и на 7 день пребывания.

Дополнительно: этим туристам необходимо иметь "карантинный страховой пакет", который включает в себя выплаты в случае заболевания COVID-19, место прохождения карантина и ПЦР-тесты на 1-й и 7-й день карантина.