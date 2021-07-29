Сначала планируют запустить еще 3 раза в неделю. К октябрю увеличат до 7.

По теме Нестандартный кемпинг: 5 глемпингов, в которые стоит отправиться всей семьей на выходные

Рейсы из Киева в Ригу: детали

Сейчас рейсы Рига – Киев происходят ежедневно. С 11 августа дополнительно еще 3 рейса в неделю, затем их количество увеличат до 5, а до конца сентября - до 7.

Дополнительный рейс будет ночным - из столицы Латвии он будет вылетать в 23:15, а обратно из Киева – на следующий день в 04:30.

Таким образом количество полетов составит 14 в неделю.

Власти этой страны Прибалтики позволяет транзитные путешествия через свою страну. Поэтому увеличение количества рейсов позволит уменьшить время ожидания пассажиров. Однако, для транзита необходимо заполнить специальную форму и получить QR-код перед вылетом.

Кроме AirBaltic в Ригу еще летает лоукостер Wizz Air. Частота его перелетов - дважды в неделю из аэропорта "Жуляны". Другой известный лоукостер Ryanair планирует запустить рейсы Киев – Рига с конца октября.