Тепер здійснюватиметься 10 рейсів на тиждень замість 7. Вони внесені до розкладу щопонеділка, вівторка та п'ятниці.

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Рейси виконуватиме середньомагістральний літак Airbus A320 з 12 місцями в бізнес-класі, які розкладаються в горизонтальне ліжко, і 120 кріслами в економкласі.

Графік польотів з 1 вересня:

QR295 Доха 8:30 – Київ 13:50, щодня;

8:30 – 13:50, щодня; QR296 Київ 17:00 – Доха 22:10 щодня;

17:00 – 22:10 щодня; QR297 Доха 1:40 – Київ 7:00, понеділок, вівторок, п'ятниця;

1:40 – 7:00, понеділок, вівторок, п'ятниця; QR298 Київ 11:50 – Доха 17:00, понеділок, вівторок, п'ятниця.

Зазначається, що додаткові вильоти з новим графіком дозволять зменшити час пересадки в Досі на шляху до міст Близького Сходу, Азії, Африки, Австралії, а також при вильоті з міст Америки до Києва.

Нагадаємо, Qatar Airways визнана найкращою авіакомпанією у 2021 році. 6 років поспіль перше місце у рейтингу посідала авіакомпанія Air New Zealand, але не цьогоріч.

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