Тепер мандрівникам, які отримали щеплення, не потрібно по прибуттю вирушати на самоізоляцію. Нововведення застосовуватиметься вже з 5 вересня.

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Відповідно до нової процедури, що набирає чинності від неділі, 5 вересня 2021 року, всім вакцинованим туристам, які прибувають в емірат Абу-Дабі, не потрібен карантин,

– йдеться у повідомленні.

Нові умови в'їзду до Абу-Дабі

Вакцинований турист, який планує в'їхати на територію Абу-Дабі, повинен:

перед поїздкою надати на сайті або в додатку Федерального управління з питань ідентифікації та громадянства сертифікат про вакцинацію;

перед посадкою на рейс до Абу-Дабі пред'явити негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до вильоту;

прибулі з країн "зеленої зони", зобов'язані на 6 день після прибуття пройти повторне тестування;

ті, хто прибуває з інших країн, повинні здати повторні тести на 4 і 8 день перебування в Абу-Дабі.

Невакциновані мандрівники, які приїжджають до Абу-Дабі з держав "зеленої зони", мають пройти ПЛР-тест після прильоту та на 6 і 9 день перебування. Прибулі з інших країн зобов'язані вирушити на 10-денний карантин.

За даними Worldometer, станом на 2 вересня 2021 року в ОАЕ виявлено 720 330 випадків зараження коронавірусом, з них 2 043 летальних.

Відзначимо, раніше стало відомо, що у Дубаї побудують нову визначну туристичну пам'ятку – Ain Dubai, найвище у світі оглядове колесо. Його висота складатиме 250 метрів.