В заявлении говорится, что программа будет распространяться на группы от 5 до 30 туристов. Восстановить ее планируют 19 сентября.

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Отмечается, что въезд будет разрешен только туристам из стран, внесенных в "зеленый", "желтый" и "оранжевый" списки Израиля по заболеваемости COVID-19. Посетители с "красных" стран и в дальнейшем не смогут въехать на территорию Израиля.

В министерстве заявили, что прибывшие должны быть полностью вакцинированы.

Также им придется предъявить отрицательный ПЦР-тест и пройти тестирование на антитела по прибытии, чтобы пропустить обязательный карантин.

По данным Worldometer, по состоянию на 6 сентября 2021 года в Израиле обнаружено 1 117 596 случаев заражения коронавирусом, из них 7 205 летальных.

Отметим, ранее украинские авиакомпании Bees Airline и SkyUp Airlines получили права на осуществление полетов в Израиль.

Кроме того, ЕС запретил въезд без карантина гражданам США и еще 5 стран – Израиль в перечне.