У заяві йдеться, що програма поширюватиметься на групи від 5 до 30 туристів. Відновити її планують 19 вересня.

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Зазначається, що в'їзд буде дозволений лише туристам з країн, внесених у "зелений", "жовтий" і "помаранчевий" списки Ізраїлю щодо захворюваності на COVID-19. Відвідувачі з "червоних" країн й надалі не зможуть в'їхати на територію Ізраїлю.

У міністерстві заявили, що прибулі мають бути повністю вакциновані.

Також їм доведеться пред'явити негативний ПЛР-тест і пройти тестування на антитіла після прибуття, щоб пропустити обов'язковий карантин.

За даними Worldometer, станом на 6 вересня 2021 року в Ізраїлі виявлено 1 117 596 випадків зараження коронавірусом, з них 7 205 летальних.

Відзначимо, раніше українські авіакомпанії Bees Airline та SkyUp Airlines отримали права на здійснення польотів до Ізраїлю.

Крім того, ЄС заборонив в'їзд без карантинних обмежень громадянам США та ще 5 країн – Ізраїль у переліку.