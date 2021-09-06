У заяві йдеться, що програма поширюватиметься на групи від 5 до 30 туристів. Відновити її планують 19 вересня.
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Зазначається, що в'їзд буде дозволений лише туристам з країн, внесених у "зелений", "жовтий" і "помаранчевий" списки Ізраїлю щодо захворюваності на COVID-19. Відвідувачі з "червоних" країн й надалі не зможуть в'їхати на територію Ізраїлю.
У міністерстві заявили, що прибулі мають бути повністю вакциновані.
Також їм доведеться пред'явити негативний ПЛР-тест і пройти тестування на антитіла після прибуття, щоб пропустити обов'язковий карантин.
Відзначимо, раніше українські авіакомпанії Bees Airline та SkyUp Airlines отримали права на здійснення польотів до Ізраїлю.
Крім того, ЄС заборонив в'їзд без карантинних обмежень громадянам США та ще 5 країн – Ізраїль у переліку.