Для нещеплених мандрівників передбачена 10-денна самоізоляція з повторним проходженням ПЛР-тесту. Проте часом її можна скоротити.

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Умови в'їзду до Польщі

Польща відкрилася для громадян України – вони можуть в'їжджати на територію сусідньої держави незалежно від мети поїздки. Про це повідомив міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Щоб в'їхати до Польщі, необхідно пред'явити один з документів:

сертифікат про вакцинацію від COVID-19 (визнані препарати – Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson);

довідку про перенесену хворобу на COVID-19 (при наявності документального підтвердження англійською або польською мовами);

негативний ПЛР-тест, але доведеться пройти 10-денну самоізоляцію. Її можна скоротити, якщо зробити повторний тест на 7 день з моменту прибуття в Польщу.

Від карантину звільняються від карантину також водії та члени екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, студенти, дипломати, медики, журналісти та інші категорії.

Перетин кордону з Норвегією: умови

За інформацією МЗС, в'їзд до Норвегії можливий при наявності EU Digital COVID Certificate. Якщо його немає, то необхідно:

надати негативний ПЛР-тест (протягом 24 годин);

пройти тест на COVID-19 у прикордонному пункті пропуску/аеропорту;

пройти 10-денну самоізоляцію в готелі.

Поїздка у Фінляндію: необхідні документи

Для перетину кордону необхідний сертифікат про повну вакцинацію, з моменту якої минуло щонайменше 14 днів. Фінляндія визнає наступні препарати:

Comirnaty (Pfizer-BionTech);

Spikevax (попередньо Moderna);

Vaxzevria (попередньо AstraZeneca);

Janssen (Johnson&Johnson);

BIBP/Sinopharm;

COVISHIELD;

CoronaVac.

Також можливий в'їзд з негативним результатом ПЛР-тесту або довідки про перенесену хворобу, але лише за наявності поважної підстави для поїздки.