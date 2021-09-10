Зараз ці країни спростили умови в'їзду для українських туристів. Десь необхідно пред'явити документи проходження повного курсу вакцинації від COVID, а десь достатньо негативних ПЛР-тестів чи експрес-тесту на антиген.
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Країни Балтії спростили умови в'їзду для українців
Латвія
В'їхати на територію країни можна при наявності одного з документів:
- COVID-сертифікат країн-членів ЄС, ЄЕП, Швейцарії та Великої Британії;
- підтвердження про одужання;
- COVID-сертифікат в мобільному додатку "Дія".
Якщо ці документи відсутні, туристу доведеться:
- пред'явити негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години або швидкий тест на антиген, зроблений за 48 годин;
- пройти тест після прибуття.
Литва
Для в'їзду потрібно:
- сертифікат про повну вакцинацію;
- негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години або швидкий тест на антиген, зроблений за 48 годин;
- сертифікат про одужання;
- 10-денна самоізоляція (її можна скоротити на сьомий день, зробивши тест за власний кошт).
Естонія
Згідно з рішенням Уряду Естонії, до країни можна в'їжджати з будь-якою метою, зокрема туристичною, до 12 вересня 2021 року.
З 5 квітня при в'їзді в Естонію потрібно в обов'язковому порядку заповнювати коронавірусну декларацію.
Країни, які відкриваються для туристів: останні новини
- Одразу 3 європейські держави відкрилися для українців з 9 вересня – Польща, Фінляндія та Норвегія. Сюди пускатимуть без карантину тільки вакцинованих;
- В'єтнам має намір з жовтня відкрити для туристів найбільший зі своїх островів – Фукуок;
- Уряд Канади дозволив вакцинованим туристам відвідувати країну без карантину. В'їхати тепер можна з певними вимогами незалежно від мети візиту;
- Міністерство туризму Ізраїлю оголосило, що з 19 вересня відновить програму, яка дозволить в'їзд організованим туристичним групам з окремих країн;
- Влада емірату Абу-Дабі прийняла рішення послабити правила в'їзду для туристів. Щоправда, лише для вакцинованих.