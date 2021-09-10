Зараз ці країни спростили умови в'їзду для українських туристів. Десь необхідно пред'явити документи проходження повного курсу вакцинації від COVID, а десь достатньо негативних ПЛР-тестів чи експрес-тесту на антиген.

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Країни Балтії спростили умови в'їзду для українців

Латвія

В'їхати на територію країни можна при наявності одного з документів:

COVID-сертифікат країн-членів ЄС, ЄЕП, Швейцарії та Великої Британії;

підтвердження про одужання;

COVID-сертифікат в мобільному додатку "Дія".

Якщо ці документи відсутні, туристу доведеться:

пред'явити негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години або швидкий тест на антиген, зроблений за 48 годин;

пройти тест після прибуття.

За даними Worldometer, станом на 10 вересня 2021 року в Латвії виявлено 146 381 випадок зараження коронавірусом, з них 2 602 летальних.

Литва

Для в'їзду потрібно:

сертифікат про повну вакцинацію;

негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години або швидкий тест на антиген, зроблений за 48 годин;

сертифікат про одужання;

10-денна самоізоляція (її можна скоротити на сьомий день, зробивши тест за власний кошт).

За даними Worldometer, станом на 10 вересня 2021 року в Литві виявлено 306 558 випадків зараження коронавірусом, з них 4 655 летальних.

Естонія

Згідно з рішенням Уряду Естонії, до країни можна в'їжджати з будь-якою метою, зокрема туристичною, до 12 вересня 2021 року.

З 5 квітня при в'їзді в Естонію потрібно в обов'язковому порядку заповнювати коронавірусну декларацію. За даними Worldometer, станом на 10 вересня 2021 року в Естонії виявлено 145 885 випадків зараження коронавірусом, з них 1 309 летальних.

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