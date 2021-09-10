Сейчас эти страны упростили условия въезда для украинских туристов. Где необходимо предъявить документы прохождения полного курса вакцинации от COVID, а где-то достаточно негативных ПЦР-тестов или экспресс-теста на антиген.

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Страны Балтии упростили условия въезда для украинцев

Латвия

Въехать на территорию страны можно при наличии одного из документов:

COVID-сертификат стран-членов ЕС, ЕЭП, Швейцарии и Великобритании;

подтверждение о выздоровлении;

COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия".

Если эти документы отсутствуют, туристу придется:

предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа или быстрый тест на антиген, сделанный за 48 часов;

пройти тест по прибытии.

По данным Worldometer, по состоянию на 10 сентября 2021 года в Латвии обнаружен 146 381 случай заражения коронавирусом, из них 2 602 летальных.

Литва

Для въезда нужно:

сертификат о полной вакцинации;

отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа или быстрый тест на антиген, сделанный за 48 часов;

сертификат о выздоровлении;

10-дневная самоизоляция (ее можно сократить на седьмой день, сделав тест за свой счет).

По данным Worldometer, по состоянию на 10 сентября 2021 года в Литве выявлено 306 558 случаев заражения коронавирусом, из них 4 655 летальных.

Естония

Согласно решению правительства Эстонии, в страну можно въезжать с любой целью, в частности туристической, до 12 сентября 2021 года.

С 5 апреля при въезде в Эстонию нужно в обязательном порядке заполнять коронавирусную декларацию.

По данным Worldometer, по состоянию на 10 сентября 2021 года в Эстонии выявлено 145 885 случаев заражения коронавирусом, из них 1 309 летальных.