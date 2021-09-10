Сейчас эти страны упростили условия въезда для украинских туристов. Где необходимо предъявить документы прохождения полного курса вакцинации от COVID, а где-то достаточно негативных ПЦР-тестов или экспресс-теста на антиген.
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Страны Балтии упростили условия въезда для украинцев
Латвия
Въехать на территорию страны можно при наличии одного из документов:
- COVID-сертификат стран-членов ЕС, ЕЭП, Швейцарии и Великобритании;
- подтверждение о выздоровлении;
- COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия".
Если эти документы отсутствуют, туристу придется:
- предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа или быстрый тест на антиген, сделанный за 48 часов;
- пройти тест по прибытии.
Литва
Для въезда нужно:
- сертификат о полной вакцинации;
- отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа или быстрый тест на антиген, сделанный за 48 часов;
- сертификат о выздоровлении;
- 10-дневная самоизоляция (ее можно сократить на седьмой день, сделав тест за свой счет).
Естония
Согласно решению правительства Эстонии, в страну можно въезжать с любой целью, в частности туристической, до 12 сентября 2021 года.
С 5 апреля при въезде в Эстонию нужно в обязательном порядке заполнять коронавирусную декларацию.
Страны, которые открываются для туристов: последние новости
- Сразу 3 европейских государства открылись для украинцев с 9 сентября – Польша, Финляндия и Норвегия. Сюда будут пускать без карантина только вакцинированных;
- Вьетнам намерен с октября открыть для туристов наибольший из своих островов – Фукуок;
- Правительство Канады позволило вакцинированным туристам посещать страну без карантина. Въехать теперь можно с определенными требованиями независимо от цели визита;
- Министерство туризма Израиля объявило, что с 19 сентября возобновит программу, которая позволит въезд организованным туристическим группам из отдельных стран;
- Власти эмирата Абу-Даби приняли решение ослабить правила въезда для туристов. Правда, только для вакцинированных.