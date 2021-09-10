В частности, страна потребовала информацию о вакцинации от коронавируса – частичная тоже признавалась. Теперь же правительство отменило это – на территорию Черногории больше не будут пускать с одной прививкой.

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Сертификат будет признаваться действительным, только если это полный курс прививок и со второй дозы прошло 14 дней,

– отметила министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович.

Также она добавила, что страна признает сертификат, если это вакцина, которая требует одной дозы, и с момента ее получения прошло 14 дней.

Условия въезда в Черногорию

По данным консульской службы МИД Украины, с 14 сентября въезд в Черногорию будет разрешен только при наличии одного из документов:

отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа или быстрый тест на антиген, сделанный за 48 часов;

быстрый тест на антиген, сделанный за 48 часов; справка о переносе болезни, например старый положительный ПЦР-тест;

сертификат о полной вакцинации.

В МИД напомнили, что Черногорией принимается любая вакцина, а сам документ вакцинации может быть в электронном или бумажном виде, на украинском или английском языках.

В случае отсутствия этих документов, и туристы, и граждане Черногории должны пройти 14-дневную самоизоляцию. Ее можно прекратить на 6 день, если результат ПЦР-теста будет отрицательным.

Без ограничений могут въезжать лица до 18 лет.

По данным Worldometer, по состоянию на 10 сентября 2021 года в Черногории выявлено 120 149 случаев заражения коронавирусом, из них 1 785 летальных.

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