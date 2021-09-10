В частности, страна потребовала информацию о вакцинации от коронавируса – частичная тоже признавалась. Теперь же правительство отменило это – на территорию Черногории больше не будут пускать с одной прививкой.
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Сертификат будет признаваться действительным, только если это полный курс прививок и со второй дозы прошло 14 дней,
– отметила министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович.
Также она добавила, что страна признает сертификат, если это вакцина, которая требует одной дозы, и с момента ее получения прошло 14 дней.
Условия въезда в Черногорию
По данным консульской службы МИД Украины, с 14 сентября въезд в Черногорию будет разрешен только при наличии одного из документов:
- отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа или быстрый тест на антиген, сделанный за 48 часов;
- справка о переносе болезни, например старый положительный ПЦР-тест;
- сертификат о полной вакцинации.
В МИД напомнили, что Черногорией принимается любая вакцина, а сам документ вакцинации может быть в электронном или бумажном виде, на украинском или английском языках.
В случае отсутствия этих документов, и туристы, и граждане Черногории должны пройти 14-дневную самоизоляцию. Ее можно прекратить на 6 день, если результат ПЦР-теста будет отрицательным.
Без ограничений могут въезжать лица до 18 лет.
Страны, которые открываются для туристов: последние новости
- Сразу 3 европейских государства открылись для украинцев с 9 сентября – Польша, Финляндия и Норвегия. Сюда будут пускать без карантина только вакцинированных;
- Вьетнам намерен с октября открыть для туристов наибольший из своих островов – Фукуок;
- Балтийские страны – Литва, Латвия и Эстония упростили правила въезда для вакцинированных туристов, в частности украинских;
- Правительство Канады позволило вакцинированным туристам посещать страну без карантина. Въехать теперь можно с определенными требованиями независимо от цели визита;
- Министерство туризма Израиля объявило, что с 19 сентября возобновит программу, которая позволит въезд организованным туристическим группам из отдельных стран;
- Власти эмирата Абу-Даби приняли решение ослабить правила въезда для туристов. Правда, только для вакцинированных.