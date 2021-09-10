Балтийские страны упростили правила въезда для вакцинированных туристов, в частности украинских

10 сентября 2021 , 14:30
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Источник:

телеграмм-канал Коронавирус_инфо

19 июля 2021 года страны Балтии выполнили рекомендацию Совета ЕС. Эстония, Латвия и Литва открылись для всех типов путешествий.

Сейчас эти страны упростили условия въезда для украинских туристов. Где необходимо предъявить документы прохождения полного курса вакцинации от COVID, а где-то достаточно негативных ПЦР-тестов или экспресс-теста на антиген.

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Страны Балтии упростили условия въезда для украинцев

Латвия

Въехать на территорию страны можно при наличии одного из документов:

  • COVID-сертификат стран-членов ЕС, ЕЭП, Швейцарии и Великобритании;
  • подтверждение о выздоровлении;
  • COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия".

Если эти документы отсутствуют, туристу придется:

  • предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа или быстрый тест на антиген, сделанный за 48 часов;
  • пройти тест по прибытии.
По данным Worldometer, по состоянию на 10 сентября 2021 года в Латвии обнаружен 146 381 случай заражения коронавирусом, из них 2 602 летальных.

Литва

Для въезда нужно:

  • сертификат о полной вакцинации;
  • отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа или быстрый тест на антиген, сделанный за 48 часов;
  • сертификат о выздоровлении;
  • 10-дневная самоизоляция (ее можно сократить на седьмой день, сделав тест за свой счет).
По данным Worldometer, по состоянию на 10 сентября 2021 года в Литве выявлено 306 558 случаев заражения коронавирусом, из них 4 655 летальных.

Естония

Согласно решению правительства Эстонии, в страну можно въезжать с любой целью, в частности туристической, до 12 сентября 2021 года.

С 5 апреля при въезде в Эстонию нужно в обязательном порядке заполнять коронавирусную декларацию.

По данным Worldometer, по состоянию на 10 сентября 2021 года в Эстонии выявлено 145 885 случаев заражения коронавирусом, из них 1 309 летальных.

Страны, которые открываются для туристов: последние новости

  • Сразу 3 европейских государства открылись для украинцев с 9 сентября – Польша, Финляндия и Норвегия. Сюда будут пускать без карантина только вакцинированных;
  • Вьетнам намерен с октября открыть для туристов наибольший из своих островов – Фукуок;
  • Правительство Канады позволило вакцинированным туристам посещать страну без карантина. Въехать теперь можно с определенными требованиями независимо от цели визита;
  • Министерство туризма Израиля объявило, что с 19 сентября возобновит программу, которая позволит въезд организованным туристическим группам из отдельных стран;
  • Власти эмирата Абу-Даби приняли решение ослабить правила въезда для туристов. Правда, только для вакцинированных.
Автор: Марта Касіянчук