МАУ відкриває новий рейс з Одеси: куди літатиме

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" анонсувала новий рейс з Одеси. Літатиме до столиці Литви – Вільнюса.

Як відомо, вирушити у подорож за цим напрямком можна буде вже влітку. Так, перший політ заплановано на 3 червня 2022 року.

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МАУ відкриває рейс з Одеси до Вільнюсу

Частота польотів становитиме два рази на тиждень – щовівторка та щоп'ятниці.

Вартість квитків

Квитки на маршрут Одеса – Вільнюс вже є у продажі на офіційному сайті авіакомпанії: www.flyuia.com. Останні зараз доступні за ціною від 50 євро в один бік.

Приклад бронювання квитків Одеса – Вільнюс на сайті flyuia.com:

Нагадаємо, базовий тариф МАУ передбачає перевезення ручної поклажі до 7 кілограмів та розміром 55х40х20 сантиметрів.

Крім того, у випадку скасування рейсу через пандемію COVID-19, авіакомпанія обіцяє повернути бонусами повну вартість квитка + додатково 25%.

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