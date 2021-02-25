Авіаперевізник буде виконувати польоти в доповнення до маршруту Львів – Мюнхен, який функціонує з 2009-го.

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Як зазначається, у травні Lufthansa буде виконувати по чотири перельоти в тиждень: щопонеділка, середи, п'ятниці та неділі на регіональних літаках Bombardier CRJ 900.

З 1 червня додасться два додаткових рейси у вівторок і четвер. Загальна частота польотів має досягнути шести на тиждень.

Вартість авіаквитків Львів – Франкфурт-на-Майні від 5 800 гривень в обидві сторони по тарифу Lite, який включає перевезення тільки ручної поклажі.

Нові рейси інших авіакомпаній