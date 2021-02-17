Турецький лоукостер розширив кількість маршрутів на період літнього сезону. Тепер на курорти Туреччини туристи зможуть дістатися з чотирьох українських міст.

Усі перельоти здійснюватимуться вночі. Продаж авіаквитків на рейси – вже розпочато.

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У літній сезон авіакомпанія планує обслуговувати три маршрути – з Києва до Бодрума, Ізміра й Даламана, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що два з шести маршрутів – нові: Харків – Бодрум та Запоріжжя – Бодрум.

Згідно з наданою виданням таблицею, рейси будуть здійснюватися:

Київ – Ізмір 4 – 7 разів на тиждень

Київ – Даламар – 2 – 4

Київ – Бодрум – 5

Харків – Бодрум – двічі

Львів – Бодрум – тричі

Запоріжжя – Бодрум – 1 раз

Додамо, раніше Pegasus Airlines відкрив продаж квитків на прямі сезонні рейси Львів – Бодрум.

Міністр культури й туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой заявив, що в умовах пандемії коронавірусу туристичний сезон планують відкрити у квітні.