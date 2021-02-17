Турецкий лоукостер расширил количество маршрутов на период летнего сезона. Теперь на курорты Турции туристы смогут добраться из четырех украинских городов.

Все перелеты будут осуществляться ночью. Продажа авиабилетов на рейсы – уже началась.

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В летний сезон авиакомпания планирует обслуживать три маршрута – из Киева до Бодрума, Измира и Даламана, – говорится в сообщении.

Отмечается, что два из шести маршрутов – новые: Харьков – Бодрум и Запорожье – Бодрум.

Согласно предоставленной изданием таблицей, рейсы будут осуществляться:

Киев – Измир 4 – 7 раз в неделю

Киев – Даламар – 2 – 4

Киев – Бодрум – 5

Харьков – Бодрум – дважды

Львов – Бодрум – трижды

Запорожье – Бодрум – 1 раз

Добавим, ранее Pegasus Airlines открыл продажу билетов на прямые сезонные рейсы Львов – Бодрум.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что в условиях пандемии коронавируса туристический сезон планируют открыть в апреле.