Pegasus Airlines в летнем сезоне 2021 будет летать на турецкие курорты из 4 городов Украины
Турецкий лоукостер расширил количество маршрутов на период летнего сезона. Теперь на курорты Турции туристы смогут добраться из четырех украинских городов.
Источник:Airline Haber
Все перелеты будут осуществляться ночью. Продажа авиабилетов на рейсы – уже началась.
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В летний сезон авиакомпания планирует обслуживать три маршрута – из Киева до Бодрума, Измира и Даламана, – говорится в сообщении.
Отмечается, что два из шести маршрутов – новые: Харьков – Бодрум и Запорожье – Бодрум.
Согласно предоставленной изданием таблицей, рейсы будут осуществляться:
- Киев – Измир 4 – 7 раз в неделю
- Киев – Даламар – 2 – 4
- Киев – Бодрум – 5
- Харьков – Бодрум – дважды
- Львов – Бодрум – трижды
- Запорожье – Бодрум – 1 раз
Добавим, ранее Pegasus Airlines открыл продажу билетов на прямые сезонные рейсы Львов – Бодрум.
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что в условиях пандемии коронавируса туристический сезон планируют открыть в апреле.
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