Lufthansa будет осуществлять прямые рейсы Франкфурт-на-Майне – Львов с 30 апреля 2021 года.

Авиаперевозчик будет выполнять полеты в дополнение к маршруту Львов – Мюнхен, который функционирует с 2009 года.

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