Lufthansa запустит прямые рейсы из Львова в еще один город Германии
Lufthansa будет осуществлять прямые рейсы Франкфурт-на-Майне – Львов с 30 апреля 2021 года.
Источник:avianews.com
Авиаперевозчик будет выполнять полеты в дополнение к маршруту Львов – Мюнхен, который функционирует с 2009 года.
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Как отмечается, в мае Lufthansa будет выполнять по четыре перелёта в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресениям на региональных самолетах Bombardier CRJ 900.
С 1 июня добавится два дополнительных рейса во вторник и четверг. Общая частота полетов должна достичь шести в неделю.
Стоимость авиабилетов Львов – Франкфурт-на-Майне от 5 800 гривен в обе стороны по тарифу Lite, который включает перевозку только ручной клади.
Новые рейсы других авиакомпаний
- SkyUp весной 2021 планирует запустить три новых рейса из Украины в Польшу – Лодзь и Катовице. Лоукостер весной будет осуществлять полеты из Львова в Бергамо и из Киева в Бари. Также с 28 мая будет летать из Киева в Марсель.
- В феврале Государственная авиационная служба Украины предоставила авиакомпании SkyUp Airlines права на эксплуатацию пяти воздушных линий, но аннулировала разрешение на 22 направления.
- Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о запуске новых рейсов в июне 2021, которые будут летать из Киева в болгарский город Бургас.
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