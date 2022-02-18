Латвія пом'якшує обмеження на в'їзд: що треба знати

Влада Латвії прийняла рішення пом'якшити карантинні обмеження. Процес відбуватиметься у декілька етапів.

У країні запроваджують триетапний план пом'якшення умов, пов’язаних з пандемією коронавірусу. Його запропонувало Міністерство охорони здоров'я.

Читайте також В'єтнам готовий відкритися для туристів: як зміняться умови в'їзду

Латвія пом'якшує карантинні обмеження

Прогнозується, що наприкінці лютого кількість випадків захворювання на коронавірус знизиться, тому МОЗ запропонувало пом'якшити карантин з 1 березня. Так, будуть прийняті наступні заходи:

знову відкриють нічні клуби;

скасують обмеження на час роботи закладів;

кількість осіб на заходах, в громадських місцях та спортзалах – буде необмежена.

Також з 1 березня, зокрема, змінять і правила в'їзду.

Дозволено необов'язковий в'їзд зі всіх країн із сертифікатом Covid-19 або негативним тестом на Covid-19 без вимоги самоізоляції та обов'язкового заповнення Covidpass,

– йдеться у повідомленні.

Країни більше не ділитимуть на категорії – приїжджати дозволять усім за наявності сертифікату про вакцинацію або негативного результату тесту.

Інші обмеження планують зняти з 1 квітня, якщо ситуація буде під контролем і не станеться новий спалах зараження COVID-19.

Інші країни, які пом'якшили обмеження: останні новини