Латвія пом'якшує обмеження на в'їзд: що треба знати

18 лютого 2022 , 13:37
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Джерело:

сайт уряду Латвії

Влада Латвії прийняла рішення пом'якшити карантинні обмеження. Процес відбуватиметься у декілька етапів.

У країні запроваджують триетапний план пом'якшення умов, пов’язаних з пандемією коронавірусу. Його запропонувало Міністерство охорони здоров'я.

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Латвія пом'якшує карантинні обмеження

Прогнозується, що наприкінці лютого кількість випадків захворювання на коронавірус знизиться, тому МОЗ запропонувало пом'якшити карантин з 1 березня. Так, будуть прийняті наступні заходи:

  • знову відкриють нічні клуби;
  • скасують обмеження на час роботи закладів;
  • кількість осіб на заходах, в громадських місцях та спортзалах – буде необмежена.

Також з 1 березня, зокрема, змінять і правила в'їзду.

Дозволено необов'язковий в'їзд зі всіх країн із сертифікатом Covid-19 або негативним тестом на Covid-19 без вимоги самоізоляції та обов'язкового заповнення Covidpass,
– йдеться у повідомленні.

Країни більше не ділитимуть на категорії – приїжджати дозволять усім за наявності сертифікату про вакцинацію або негативного результату тесту.

Інші обмеження планують зняти з 1 квітня, якщо ситуація буде під контролем і не станеться новий спалах зараження COVID-19.

COVID-19 в Латвії:  За даними Worldometer, станом на 18 лютого 2022 року країні виявлено 556 891 випадкок зараження коронавірусом, з них 5 073 летальні.

Інші країни, які пом'якшили обмеження: останні новини

  • Домініканська Республіка скасувала всі обмеження й повернулася до допандемічного життя з 17 лютого;
  • Влада Угорщини з 15 лютого змінила правила в'їзду для туристів, які прибувають до країни авіатранспортом;
  • Португалія й Данія дозволили в'їзд мандрівникам, які мають сертифікат вакцинації CoronaVac (Sinovac);
  • Литва прийняла рішення пом'якшити правила в'їзду для іноземців з третіх країн – скасувала для них обов'язковий карантин;
  • Також з 15 лютого подорожувати у найпівнічнішу країну Африки стало значно простіше. Йдеться про Туніс, де зняли ряд обмежень;
  • Фінляндія та Велика Британія відмовилися від COVID-тестів для туристів. Такому ж прикладу слідувала й Франція скасувала тести для повністю вакцинованих;
  • Влада Індії вирішила переглянути правила в'їзду для іноземців. Країна скасувала обов'язковий карантин для прибулих.
  • Чехія скасувала умову обов'язкового пред'явлення сертифікату вакцинації чи документів про видужання від COVID-19 під час відвідування громадських заходів.
Автор: Марта Касіянчук