Латвія пом'якшує обмеження на в'їзд: що треба знати
Джерело:сайт уряду Латвії
Влада Латвії прийняла рішення пом'якшити карантинні обмеження. Процес відбуватиметься у декілька етапів.
У країні запроваджують триетапний план пом'якшення умов, пов’язаних з пандемією коронавірусу. Його запропонувало Міністерство охорони здоров'я.
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Латвія пом'якшує карантинні обмеження
Прогнозується, що наприкінці лютого кількість випадків захворювання на коронавірус знизиться, тому МОЗ запропонувало пом'якшити карантин з 1 березня. Так, будуть прийняті наступні заходи:
- знову відкриють нічні клуби;
- скасують обмеження на час роботи закладів;
- кількість осіб на заходах, в громадських місцях та спортзалах – буде необмежена.
Також з 1 березня, зокрема, змінять і правила в'їзду.
Дозволено необов'язковий в'їзд зі всіх країн із сертифікатом Covid-19 або негативним тестом на Covid-19 без вимоги самоізоляції та обов'язкового заповнення Covidpass,
– йдеться у повідомленні.
Країни більше не ділитимуть на категорії – приїжджати дозволять усім за наявності сертифікату про вакцинацію або негативного результату тесту.
Інші обмеження планують зняти з 1 квітня, якщо ситуація буде під контролем і не станеться новий спалах зараження COVID-19.COVID-19 в Латвії: За даними Worldometer, станом на 18 лютого 2022 року країні виявлено 556 891 випадкок зараження коронавірусом, з них 5 073 летальні.
Інші країни, які пом'якшили обмеження: останні новини
- Домініканська Республіка скасувала всі обмеження й повернулася до допандемічного життя з 17 лютого;
- Влада Угорщини з 15 лютого змінила правила в'їзду для туристів, які прибувають до країни авіатранспортом;
- Португалія й Данія дозволили в'їзд мандрівникам, які мають сертифікат вакцинації CoronaVac (Sinovac);
- Литва прийняла рішення пом'якшити правила в'їзду для іноземців з третіх країн – скасувала для них обов'язковий карантин;
- Також з 15 лютого подорожувати у найпівнічнішу країну Африки стало значно простіше. Йдеться про Туніс, де зняли ряд обмежень;
- Фінляндія та Велика Британія відмовилися від COVID-тестів для туристів. Такому ж прикладу слідувала й Франція – скасувала тести для повністю вакцинованих;
- Влада Індії вирішила переглянути правила в'їзду для іноземців. Країна скасувала обов'язковий карантин для прибулих.
- Чехія скасувала умову обов'язкового пред'явлення сертифікату вакцинації чи документів про видужання від COVID-19 під час відвідування громадських заходів.