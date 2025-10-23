Відвідування низки туристичних місць у Карпатах обмежене для всіх категорій громадян, адже гори є прикордонною зоною, де посилено прикордонний режим. Які місця заборонено відвідувати – розповідає 24 Канал.

Які туристичні місця заборонено відвідувати в Карпатах?

У наказі 31 прикордонного загону, який стосується Івано-Франківської області, мовиться про те, що заборонено відвідувати такі туристичні маршрути в межах області:

урочище Погорілець, Гаджина, Подороватий, Угорські скелі, полонина Кринта, Луковиця, Широка та Веснерка, гори Чавчин, Смотрин, Вухатий Камінь, Піп Іван, Беребенскул, Пожижевська Мергул, Туркул, Мала Говерла, Берскул, Кострич, Явірник, Попадя, Масний Присліп, Гоїчна, Дуконя, Пнів'є, озеро Марічайка та Кривопільський перевал.

Також схожі обмеження діють у Чернівецькій області. Відповідно до наказу начальника 31 прикордонного загону полковника Миколи Романчука, у Чернівецькій області заборонено ходити в такі туристичні місця:

радіолокаційна станція Памір, водоспад Чемернарський Нижній Гук (Долішній Шепіт), центр відновлення зубрів природного парку Вижницький (Берегомет), музей-садиба Ольги Кобилянської (Димка), печера Попелюшка (вона ж печера імені Емілія Раковіце) (Подвірне), Романковецький парк поміщика Балонеску (Романківці), музей гончарства (Коболчин).

Закарпатська область приймає чимало туристів, однак і тут існують обмеження, які визначені рішенням Ради оборони області.

На Закарпатті заборонено відвідувати такі ділянки туристичних маршрутів:

Закарпатський туристичний шлях у точках: перехід Убля / Малий Березний – Великий Березний – урочище Явірник – село Сіль – урочище Княгиня – село Стужиця – село Загорб – гора Черемха – село Лубня – гора Плішка – село Верховина-Бистра – перевал Ужоцький; гора Стіг – гора Межипотоки – гора Піп Іван; Мармароський – полонина Лисича – село Ділове;

із села Ділового до гори Піп Іван на території Трибушанського природоохоронного науково-дослідного відділення;

до водоспаду Ялинський на території Трибушанського природоохоронного науково-дослідного відділення;

до мінерального джерела в урочищі Головач на території Марамороського природоохоронного науково-дослідного відділення;

село Стужиця – Праліси – Кременець на території Ужанського національного природного парку;

урочище Бистрий – лісовий будинок – Стела на кордоні на території Ужанського національного природного парку;

село Стужиця – гора Кременець на території Ужанського національного природного парку.

Як потрапити у туристичні місця, які під забороною?

Відвідати туристичні місця у прикордонній смузі, які опинилися під забороною, все ж можна. Однак для цього потрібен дозвіл керівника органу охорони державного кордону, на ділянці якого ви плануєте перебувати.

Наприклад, якщо це ділянка, наприклад, Мукачівського прикордонного загону, то вам треба письмовий дозвіл начальника Мукачівського прикордонного загону.

Зверніть уваги. Контакти керівників є на офіційному сайті Державного прикордонного загону.

Також для відвідувань місць у прикордонній смузі потрібні документи, що посвідчують особу та військово-обліковий документ для військовозобов'язаних чоловіків у віці 18 – 60 років.

Слід звернути увагу, що дозвіл можуть не видати особам, які раніше порушували прикордонний режим або законодавство. Окрім того, дозвіл також повинні отримувати іноземні туристи в Україні.

Якщо ж туристи перебувають у контрольованому прикордонному районі, то дозвіл не потрібен. Однак необхідно мати документи, що посвідчують особу, та військово-обліковий документ.