Помічник начальника Чернівецького прикордонного загону, начальник пресслужби Ігор Заруднєв в інтерв'ю 24 Каналу розповів, чи є якісь обмеження на відвідування прикордонних зон для іноземних туристів.
Які обмеження для іноземних туристів в Україні?
Як пояснив Ігор Заруднєв, для іноземців діють ті самі обмеження, що і для громадян України. Водночас іноземцями не потрібно мати військово-облікові документи.
Законодавство для всіх однакове. На території України громадяни інших держав керуються законодавством України. У постанові Кабміну 1147 чітко написано: всі громадяни. Тому обмеження є такі самі, як і для громадян України. Але іноземним туристам простіше, адже їм не треба, наприклад, мати військово-облікові документи, якщо це чоловіки,
– сказав речник.
Які обмеження для туристів діють в Україні?
Під час воєнного стану, відповідно до вимог постанови Кабміну 1147, відвідування низки туристичних місць у прикордонні обмежене для всіх категорій громадян.
Річ у тім, що в таких областях України, як Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька, посилено прикордонний режим.
Тому туристу, який хоче потрапити у прикордонну смугу, потрібно отримати дозвіл керівника органу охорони державного кордону, на ділянці якого він планує перебувати.
Окрім цього, потрібно мати документи, що посвідчують особу та військово-обліковий документ для військовозобов'язаних.
Куди поїхати в Україні?
Для багатьох мандрівників осінь – це найкращий час для подорожей. У цей сезон в Україні варто відвідати такі місця, як музей "Пирогів", Софіївський парк, Хотинська фортеця, Актівський каньйон та Тунель кохання.
Щодо відпочинку в горах, то мандрівникам рекомендують відправлятися у Карпати, зокрема в Яремче, Буковель та Верховина, а також на Закарпаття.
Окрім того, серед найкрасивіших місць Карпат, які красиві восени, є хребет Свидовець, полонина Боржава, РЛС "Памір", озеро Бребенескул і село Колочава.