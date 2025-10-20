Помічник начальника Чернівецького прикордонного загону, начальник пресслужби Ігор Заруднєв в інтерв'ю 24 Каналу розповів, чи є якісь обмеження на відвідування прикордонних зон для іноземних туристів.

Які обмеження для іноземних туристів в Україні?

Як пояснив Ігор Заруднєв, для іноземців діють ті самі обмеження, що і для громадян України. Водночас іноземцями не потрібно мати військово-облікові документи.

Законодавство для всіх однакове. На території України громадяни інших держав керуються законодавством України. У постанові Кабміну 1147 чітко написано: всі громадяни. Тому обмеження є такі самі, як і для громадян України. Але іноземним туристам простіше, адже їм не треба, наприклад, мати військово-облікові документи, якщо це чоловіки,

– сказав речник.

Які обмеження для туристів діють в Україні?

Під час воєнного стану, відповідно до вимог постанови Кабміну 1147, відвідування низки туристичних місць у прикордонні обмежене для всіх категорій громадян.

Річ у тім, що в таких областях України, як Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька, посилено прикордонний режим.

Тому туристу, який хоче потрапити у прикордонну смугу, потрібно отримати дозвіл керівника органу охорони державного кордону, на ділянці якого він планує перебувати.

Окрім цього, потрібно мати документи, що посвідчують особу та військово-обліковий документ для військовозобов'язаних.

