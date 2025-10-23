Ігор Заруднєв, помічник начальника Чернівецького прикордонного загону, начальник пресслужби, в інтерв'ю 24 Каналу пояснив, в яких випадках громадянам можуть відмовити в дозволі.

Кому не видають дозвіл на перебування у прикордонній смузі?

Як пояснив Заруднєв, усі, хто подає заяву, проходять перевірку. За його словами, дозвіл можуть не видати громадянам, які раніше порушували прикордонний режим.

Відмовити можуть особам, які вже раніше притягалися до відповідальності за порушення прикордонного режиму або намагалися незаконно перетнути державний кордон,

– сказав речник.

Він також додав, що дозволи можуть не видавати й підприємствам, якщо ті порушували законодавство.

"Можуть бути інші моменти, що стосуються підприємств, установ організацій, якщо вони раніше порушували законодавство. Їм може бути відмовлено в провадженні робіт. Щодо фізичних осіб, то переважно це ті, кого вже притягували за порушення прикордонного законодавства", – пояснив Заруднєв.

Як отримати дозвіл від прикордонників?

Для відвідування місць у прикордонній смузі потрібен дозвіл від керівника органу охорони державного кордону. Наприклад, у Чернівецькій області слід звертаєтеся до начальника Чернівецького прикордонного загону.

Зверніть уваги. Контакти керівників є на офіційному сайті Державного прикордонного загону.

Заяву можна подати особисто або в електронному форматі. Відповідь на заяву буде надано у вигляді QR-коду підпису керівника.

Відвідуючи прикордонну смугу, потрібно мати не тільки дозвіл. Окрім того, як туристам, так і місцевим мешканцям потрібно мати документи, що посвідчують особу, а також військово-облікові документи для військовозобов'язаних чоловіків у віці 18 – 60 років.

Також прикордонники можуть на місці уточнити мету перебування.

Яке покарання за порушення прикордонного режиму?