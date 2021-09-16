Білорусь змінила правила безвізу для іноземних туристів

16 вересня 2021 , 11:10
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Джерело:

"Белорусы и рынок"

Уряд Білорусії прийняв рішення змінити правила безвізового в'їзду для іноземців. Тепер вони зможуть приїжджати до країни на термін до 30 днів не тільки через Національний аеропорт "Мінськ-2".

Йдеться про аеродроми в Мінську, Бресті, Вітебську, Гомелі, Гродно і Могильові. Про це відомо з указу, підписаного Олександром Лукашенком – документ набуде чинності через місяць.

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Зазначається, що раніше безвіз стосувався лише тих, хто прибував до країни через столичний аеропорт.

Також зазнав змін і список країн, громадянам яких дозволено режим безвізового в'їзду. З переліку виключили:

  • США;
  • Китайську Народну Республіку;
  • Бразилію;
  • Албанію;
  • Гондурас;
  • Гонконг;
  • Макао;
  • Мальтійський орден.

Натомість до списку країн, громадянам яких дозволено безвіз, включили:

  • Іран;
  • Пакистан;
  • Єгипет;
  • ПАР;
  • Йорданське Хашимітське Королівство.

Громадяни цих держав можуть в'їхати на територію Білорусі по безвізу при наявності чинної візи в країни ЄС або Шенгенської зони. Також іноземці повинні пред'явити зворотні авіаквитки з Білорусі.

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Автор: Марта Касіянчук