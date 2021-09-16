Білорусь змінила правила безвізу для іноземних туристів
Джерело:"Белорусы и рынок"
Уряд Білорусії прийняв рішення змінити правила безвізового в'їзду для іноземців. Тепер вони зможуть приїжджати до країни на термін до 30 днів не тільки через Національний аеропорт "Мінськ-2".
Йдеться про аеродроми в Мінську, Бресті, Вітебську, Гомелі, Гродно і Могильові. Про це відомо з указу, підписаного Олександром Лукашенком – документ набуде чинності через місяць.
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Зазначається, що раніше безвіз стосувався лише тих, хто прибував до країни через столичний аеропорт.
Також зазнав змін і список країн, громадянам яких дозволено режим безвізового в'їзду. З переліку виключили:
- США;
- Китайську Народну Республіку;
- Бразилію;
- Албанію;
- Гондурас;
- Гонконг;
- Макао;
- Мальтійський орден.
Натомість до списку країн, громадянам яких дозволено безвіз, включили:
- Іран;
- Пакистан;
- Єгипет;
- ПАР;
- Йорданське Хашимітське Королівство.
Громадяни цих держав можуть в'їхати на територію Білорусі по безвізу при наявності чинної візи в країни ЄС або Шенгенської зони. Також іноземці повинні пред'явити зворотні авіаквитки з Білорусі.
Країни, які відкриваються для туристів: останні новини
- Одразу 3 європейські держави відкрилися для українців з 9 вересня – Польща, Фінляндія та Норвегія. Сюди пускатимуть без карантину тільки вакцинованих;
- Балтійські країни – Литва, Латвія та Естонія спростили правила в'їзду для вакцинованих туристів, зокрема українських;
- В'єтнам має намір з жовтня відкрити для туристів найбільший зі своїх островів – Фукуок;
- Уряд Канади дозволив вакцинованим туристам відвідувати країну без карантину. В'їхати тепер можна з певними вимогами незалежно від мети візиту;
- Міністерство туризму Ізраїлю оголосило, що з 19 вересня відновить програму, яка дозволить в'їзд організованим туристичним групам з окремих країн;
- Влада емірату Абу-Дабі прийняла рішення послабити правила в'їзду для туристів. Щоправда, лише для вакцинованих.