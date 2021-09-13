Тепер, з 13 вересня 2021 року, дотримання маскового режиму на вулицях не є обов'язковим. Водночас Генеральне управління охорони здоров'я (DGS) рекомендує продовжувати використовувати маску в певних ситуаціях.

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До таких ситуацій належать людяні місця, де немає можливості дотримуватися соціальної дистанції.

Використання маски "є ефективним заходом для запобігання передачі SARS-CoV-2". Попри припинення обов'язкового використання на вулицях, використання цієї маски "продовжується" особливо в середовищах та групах населення з високим ризиком,

– підкреслюють у Генеральному управлінні охорони здоров'я.

Тому дотримання маскового режиму залишається обов'язковим в громадському транспорті, навчальних закладах, магазинах, концертних залах, кінотеатрах тощо.

Умови в'їзду до Португалії

У період з 31 серпня до 30 вересня 2021 року в'їзд українцям на територію Португалії з туристичною метою – дозволений. Для в'їзду потрібно надати один з документів:

негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години;

швидкий тест на антиген, зроблений не пізніше ніж за 48 годин;

дійсний європейський (виданий в будь-якій країні ЄС) сертифікат про вакцинацію.

Пасажири, які прибувають в Португалію на авіарейсах з Бразилії, ПАР, Індії, Непалу та Великої Британії, зобов'язані залишатись на самоізоляції протягом 14 днів після прибуття.

Крім того, кожен турист повинен заповнити форму за посиланням.