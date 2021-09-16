Речь идет об аэродромах в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. Об этом известно из указа, подписанного Александром Лукашенко – документ вступит в силу через месяц.

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Отмечается, что ранее безвиз касался только тех, кто прибывал в страну через столичный аэропорт.

Также претерпел изменения и список стран, гражданам которых разрешено режим безвизового въезда. Из перечня исключили:

США;

Китайскую Народную Республику;

Бразилию;

Албанию;

Гондурас;

Гонконг;

Макао;

Мальтийский орден.

В то же время в список стран, гражданам которых разрешен безвиз, включили:

Иран;

Пакистан;

Египет;

ЮАР;

Иорданское Хашимитское Королевство.

Граждане этих государств могут въехать на территорию Беларуси по безвизу при наличии действующей визы в страны ЕС или Шенгенской зоны. Также иностранцы должны предъявить обратные авиабилеты из Беларуси.

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