Йдеться про аеродроми в Мінську, Бресті, Вітебську, Гомелі, Гродно і Могильові. Про це відомо з указу, підписаного Олександром Лукашенком – документ набуде чинності через місяць.

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Зазначається, що раніше безвіз стосувався лише тих, хто прибував до країни через столичний аеропорт.

Також зазнав змін і список країн, громадянам яких дозволено режим безвізового в'їзду. З переліку виключили:

США;

Китайську Народну Республіку;

Бразилію;

Албанію;

Гондурас;

Гонконг;

Макао;

Мальтійський орден.

Натомість до списку країн, громадянам яких дозволено безвіз, включили:

Іран;

Пакистан;

Єгипет;

ПАР;

Йорданське Хашимітське Королівство.

Громадяни цих держав можуть в'їхати на територію Білорусі по безвізу при наявності чинної візи в країни ЄС або Шенгенської зони. Також іноземці повинні пред'явити зворотні авіаквитки з Білорусі.

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