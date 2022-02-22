Австрія спростила умови в'їзду: які документи потрібні туристам

Мандрівники тепер можуть в'їжджати до Австрії за спрощеними правилами. Для того щоб переткнути кордон достатньо негативного тесту на коронавірус.

Оновлюючи правила в'їзду, австрійська влада оголосила, що з 22 лютого в країні діятиме "Правило 3-G". Тобто туристам достатньо надати сертифікат, який підтверджує вакцинацію, тестування або нещодавнє одужання.

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Які документи необхідні мандрівникам для в'їзду в Австрію

Пояснено, що мандрівники можуть підтвердити свій статус, використовуючи додаток NHS Covid або сертифікат ЄС COVID-19, в тому числі й надруковані версії.

Як повідомляє офіційний туристичний портал Австрії, ПЛР-тест має бути зданий протягом 72 годин, а експрес-тест на антиген – протягом 24 годин до перетину кордону.

Крім того, Австрія запровадила термін дії сертифікатів вакцинації. Відповідно до правил, особа повинна отримати останню дозу вакцини протягом останніх 270 днів (9 місяців), щоб вважатися повністю щепленою. Мандрівники з протермінованим сертифікатом повинні отримати бустерну дозу затвердженою у ЄС вакциною.

Мандрівники, які не мають чинного ПЛР-тесту, сертифіката про вакцинацію або одужання, повинні пройти самоізоляцію відразу після в'їзду до Австрії.

Як тільки ви отримаєте негативний тест, зможете вийти з карантину,

– зазначила влада.

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