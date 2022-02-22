Австрія спростила умови в'їзду: які документи потрібні туристам
Джерело:Schengenvisainfo
Мандрівники тепер можуть в'їжджати до Австрії за спрощеними правилами. Для того щоб переткнути кордон достатньо негативного тесту на коронавірус.
Оновлюючи правила в'їзду, австрійська влада оголосила, що з 22 лютого в країні діятиме "Правило 3-G". Тобто туристам достатньо надати сертифікат, який підтверджує вакцинацію, тестування або нещодавнє одужання.
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Які документи необхідні мандрівникам для в'їзду в Австрію
Пояснено, що мандрівники можуть підтвердити свій статус, використовуючи додаток NHS Covid або сертифікат ЄС COVID-19, в тому числі й надруковані версії.
Як повідомляє офіційний туристичний портал Австрії, ПЛР-тест має бути зданий протягом 72 годин, а експрес-тест на антиген – протягом 24 годин до перетину кордону.
Крім того, Австрія запровадила термін дії сертифікатів вакцинації. Відповідно до правил, особа повинна отримати останню дозу вакцини протягом останніх 270 днів (9 місяців), щоб вважатися повністю щепленою. Мандрівники з протермінованим сертифікатом повинні отримати бустерну дозу затвердженою у ЄС вакциною.
Мандрівники, які не мають чинного ПЛР-тесту, сертифіката про вакцинацію або одужання, повинні пройти самоізоляцію відразу після в'їзду до Австрії.
Як тільки ви отримаєте негативний тест, зможете вийти з карантину,
– зазначила влада.
Інші країни, які змінили правила в'їзду
- Влада Йорданії прийняла рішення пом'якшити COVID-обмеження на в'їзд іноземців;
- В Латвії запроваджують триетапний план пом'якшення умов, пов'язаних з пандемією коронавірусу;
- Влада Ізраїлю прийняла рішення відкритися для всіх туристів, зокрема невакцинованих, за умови двох негативних ПЛР-тестів;
- 18 лютого влада Бельгії дала дозвіл на відновлення повноцінної роботи готелів, ресторанів та нічних клубів;
- 17 лютого Домініканська Республіка скасувала всі обмеження й повернулася до допандемічного життя;
- Влада Угорщини з 15 лютого змінила правила в'їзду для туристів, які прибувають до країни авіатранспортом;
- Литва прийняла рішення пом'якшити правила в'їзду для іноземців з третіх країн, скасувавши обов'язковий карантин;
- На підставі рекомендацій Наукового комітету Тунісу, з 15 лютого у країні зняли ряд обмежень, зокрема, дозволили вакцинованим туристам не здавати ПЛР-тест;
- Влада Індії вирішила переглянути правила в'їзду для іноземців. Країна скасувала обов'язковий карантин для прибулих.