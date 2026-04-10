А от у Черапунджі, це невеличке містечко в індійському штаті Мегхалая, такий показник вищий аж у 20 разів. Завдяки матеріалам енциклопедії Britannica розповідаємо про це докладніше.

12 метрів дощу на рік і живі мости з коріння: що ховає від туристів індійське місто Черапунджі?

Черапунджі (місцева назва – Сохра) розташоване на висоті 1300 метрів над рівнем моря на плато Шиллонг у гірському районі Індії Кхасі. Власне, географія пояснює феноменальну "мокрість" – вологі мусонні вітри з Бенгальської затоки впираються у гірські схили й вивільняють майже всю воду одразу.

Тож щороку тут випадає у середньому близько, тільки уявіть, 12 тисяч міліметрів (це 12 метрів, саме так) опадів. Щоправда, сусіднє село Маусінрам сьогодні вважають офіційно найвологішим місцем Землі, але це за середньорічними показниками – 11 802 міліметри проти 11 359 у Черапунджі.

Але саме у Черапунджі зафіксували абсолютний рекорд за один рік – 26 461 міліметр у 1861 році. А ще й рекорд за один місяць – 9 299 міліметрів у липні того ж року. Так, ці рекорди досі не побиті, і саме тому сюди їдуть туристи з усього світу.

Який вигляд має містечко в Індії, де випадає найбільше дощу у світі – Черапунджі: дивіться відео

Дощ тут іде безперервно близько 5 місяців, з червня по жовтень. Решту року місто має зовсім інакший вигляд – з листопада по лютий тут сухий і прохолодний сезон, пагорби вкриті туманом, а навкруги – буйна тропічна зелень. Середньорічна температура – лише 17 градусів, тож це не спекотний індійський південь, а скоріше прохолодний гірський курорт.

Головна ж туристична фішка Черапунджі – живі мости. Місцеве плем'я кхасі протягом сотень років вирощує їх із коренів каучукового дерева над річками та ущелинами. Деякі з таких мостів витримують вагу десятків людей одночасно і досягають 30 метрів у довжину.

Поруч – джунглі та понад 1500 печер, більшість із яких ще не досліджені. Загалом, як зазначає incredibleindia.gov.in, Черапунджі захоплює гостей пишними пейзажами, величними водоспадами та живими мостами з коріння. Головне – не приїздити у сезон дощів.

