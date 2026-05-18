Мальта розташована між Сицилією та узбережжям Північної Африки, пише Travel Off Path. Вона давно приваблювала європейців теплим кліматом і морем, проте останнім часом інтерес мандрівників ще більше зростає до цієї локації.

Минулого року туристичний потік на Мальту збільшився на 12%, а вже у 2026 році країна планує прийняти 4 мільйони відвідувачів.

Чим особлива Мальта?

Мальта – це одна з найменших країн Європи, загальна площа становить 316 кілометрів квадратних. Компактність є головною перевагою Мальти, оскільки за коротку поїздку можна встигнути побачити дуже багато.

Країна вже давно славиться пляжами та прозорою водою. Тут можна знайти широкі піщані узбережжя чи невеликі скелясті бухти з бірюзовим морем.

Найвідомішим місцем вважається Блакитна лагуна на острові Коміно. Це маленький безлюдний острів між Мальтою та Гозо, куди туристи добриваються на човні. Лагуна вражає світлим піщаним пляжем та насиченим кольором води.

Тим, хто хоче спокійного відпочинку, варто звернути увагу на Золоту затоку. Пляж популярний завдяки піску, красивим заходам сонця й приємній атмосфері. Також тут є найдовший піщаний пляж країни на затоці Мелліха, який ідеально підходить для спокійного купання.

Любителям активного відпочинку може сподобатися басейн Святого Петра – це природна кам’яна локація для купання з дуже чистою водою, в яку туристи стрибають зі скель.

Чим вражають старовинні міста?

У Мальті добре збережена історична архітектура. Особливу увагу туристів привертає столиця Валетта – це невелике місто з вузькими вулицями, старими будівлями та укріпленнями.

Однією з головних пам’яток міста є бароковий собор, всередині якого можна побачити картину Караваджо "Усікновення голови Івана Хрестителя".

Через затоку від Валетти розташовані 3 міста – Біргу, Сенглеа та Компікуа. Вони відомі старими фортечними стінами, куполами та історичною забудовою. На Мальті також варто відвідати атмосферне місце Мдіну – це стародавнє місто-фортеця в центрі острова. Вузькі вулиці, кам’яні будинки та старовинні мури виглядають дуже атмосферно.

Чому туристи все частіше обирають Гозо?

Все більше туристів обирають для себе другий за розміром острів архіпелагу Мальти – Гозо. Це менший і спокійніший острів, до якого можна дістатися поромом за 25 хвилин.

Головною історичною пам’яткою тут є укріплена Цитадель Вікторія, розташована в центрі острова. Крім того, туристів приваблює затока Рамла з незвичним червонуватим піском і блакитною водою.

А ще мандрівники тут люблять затоку Двейра з внутрішнім морем – прихованою перлиною Гозо. Окрему увагу привертають туристів і храми Джгантія – група мегалітичних споруд, які старіші за єгипетські піраміди.

Що треба знати про столицю Валетту?

Independent пише, що столиця Мальти внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Валетта розташована на скелястому півострові між двома гаванями.

Заснували її ще у 1566 році лицарі Святого Івана – це представники європейської знаті, які правили островом понад два століття.

Валетта дуже подобається туристиам, оскільки наповнена безліччю затишних танхаусів, ресторанів, музеїв та історичних об'єктів. Собор Святого Івана – головна перлина міста. І хоч зовні він може виглядати дещо скромно, проте всередині від інтер'єру перехоплює подих. Тут різьблені стіни, мармурові гробниці й розписана стеля.

Щоб помилуватися панорамним оглядам, мандрівники піднімаються до Верхніх садів Барракка, звідки відкривається один з найкращих краєвидів на Валлетту.

Що варто дізнатися про трендовий об'їзний туризм?

Об'їзний туризм стає популярним серед покоління Z. До прикладу, тепер туристи обирають Реймс замість Парижа, Брешію замість Мілана, Мілос замість Санторіні та Кудільєро замість Барселони.

Об’їзні маршрути – це альтернатива класичним туристичним місцям. Зазвичай вони розташовані неподалік від популярних міст чи курортів, але мають спокійніший вайб та розслаблену атмосферу.