Мальта расположена между Сицилией и побережьем Северной Африки, пишет Travel Off Path. Она давно привлекала европейцев теплым климатом и морем, однако в последнее время интерес путешественников еще больше возрастает к этой локации.

В прошлом году туристический поток на Мальту увеличился на 12%, а уже в 2026 году страна планирует принять 4 миллиона посетителей.

Чем особенна Мальта?

Мальта – это одна из самых маленьких стран Европы, общая площадь составляет 316 километров квадратных. Компактность является главным преимуществом Мальты, поскольку за короткую поездку можно успеть увидеть очень много.

Страна уже давно славится пляжами и прозрачной водой. Здесь можно найти широкие песчаные побережья или небольшие скалистые бухты с бирюзовым морем.

Самым известным местом считается Голубая лагуна на острове Комино. Это маленький необитаемый остров между Мальтой и Гозо, куда туристы добираются на лодке. Лагуна поражает светлым песчаным пляжем и насыщенным цветом воды.

Тем, кто хочет спокойного отдыха, стоит обратить внимание на Золотой залив. Пляж популярен благодаря песку, красивым закатам и приятной атмосфере. Также здесь есть самый длинный песчаный пляж страны на заливе Меллиха, который идеально подходит для спокойного купания.

Любителям активного отдыха может понравиться бассейн Святого Петра – это природная каменная локация для купания с очень чистой водой, в которую туристы прыгают со скал.

Чем впечатляют старинные города?

В Мальте хорошо сохранена историческая архитектура. Особое внимание туристов привлекает столица Валетта – это небольшой город с узкими улицами, старыми зданиями и укреплениями.

Одной из главных достопримечательностей города является барочный собор, внутри которого можно увидеть картину Караваджо "Усекновение головы Иоанна Крестителя".

Через залив от Валетты расположены 3 города – Биргу, Сенглеа и Компикуа. Они известны старыми крепостными стенами, куполами и исторической застройкой. На Мальте также стоит посетить атмосферное место Мдину – это древний город-крепость в центре острова. Узкие улицы, каменные дома и старинные стены выглядят очень атмосферно.

Почему туристы все чаще выбирают Гозо?

Все больше туристов выбирают для себя второй по размеру остров архипелага Мальты – Гозо. Это меньший и более спокойный остров, до которого можно добраться паромом за 25 минут.

Главной исторической достопримечательностью здесь является укрепленная Цитадель Виктория, расположенная в центре острова. Кроме того, туристов привлекает залив Рамла с необычным красноватым песком и голубой водой.

А еще путешественники здесь любят залив Двейра с внутренним морем – скрытой жемчужиной Гозо. Отдельное внимание привлекают туристов и храмы Джгантия – группа мегалитических сооружений, которые старше египетских пирамид.

Что нужно знать о столице Валетте?

Independent пишет, что столица Мальты внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Валетта расположена на скалистом полуострове между двумя гаванями.

Основали ее еще в 1566 году рыцари Святого Иоанна – это представители европейской знати, которые правили островом более двух веков.

Валетта очень нравится туристам, поскольку наполнена множеством уютных танхаусов, ресторанов, музеев и исторических объектов. Собор Святого Иоанна – главная жемчужина города. И хотя снаружи он может выглядеть несколько скромно, однако внутри от интерьера перехватывает дыхание. Здесь резные стены, мраморные гробницы и расписанный потолок.

Чтобы полюбоваться панорамным обзорам, путешественники поднимаются в Верхние сады Барракка, откуда открывается один из лучших видов на Валлетту.

Что стоит узнать о трендовом объездном туризме?

Объездной туризм становится популярным среди поколения Z. К примеру, теперь туристы выбирают Реймс вместо Парижа, Брешию вместо Милана, Милос вместо Санторини и Кудильеро вместо Барселоны.

Объездные маршруты – это альтернатива классическим туристическим местам. Обычно они расположены недалеко от популярных городов или курортов, но имеют спокойный вайб и расслабленную атмосферу.