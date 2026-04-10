А вот в Черапунджи, это небольшой городок в индийском в индийском штате Мегхалая, сей показатель выше аж в 20 раз. Благодаря материалам энциклопедии Britannica рассказываем об этом подробнее.

12 метров дождя в год и живые мосты из корней: что прячет от туристов индийский город Черапунджи?

Черапунджи (местное название – Сохра) расположен на высоте 1300 метров над уровнем моря на плато Шиллонг в горном районе Индии Кхаси. Собственно, география объясняет феноменальную "мокрость" – влажные муссонные ветры с Бенгальского залива упираются в горные склоны и высвобождают почти всю воду сразу.

Поэтому ежегодно здесь выпадает в среднем около, только представьте, 12 тысяч миллиметров (это 12 метров, именно так) осадков. Правда, соседнее село Маусинрам сегодня считают официально самым влажным местом Земли, но это по среднегодовым показателям – 11 802 миллиметра против 11 359 в Черапунджи.

Но именно в Черапунджи зафиксировали абсолютный рекорд за один год – 26 461 миллиметр в 1861 году. А еще и рекорд за один месяц – 9 299 миллиметров в июле того же года. Так, эти рекорды до сих пор не побиты, и именно поэтому сюда едут туристы со всего мира.

Как выглядит городок в Индии, где выпадает больше всего дождей в мире – Черапунджи: смотрите видео KanishkGupta

Дождь здесь идет непрерывно около 5 месяцев, с июня по октябрь. Остаток года город выглядит совсем иначе – с ноября по февраль здесь сухой и прохладный сезон, холмы покрыты туманом, а вокруг – буйная тропическая зелень. Среднегодовая температура – всего 17 градусов, так что это не жаркий индийский юг, а скорее прохладный горный курорт.

Главная же туристическая фишка Черапунджи – живые мосты. Местное племя кхаси в течение сотен лет выращивает их из корней каучукового дерева над реками и ущельями. Некоторые из таких мостов выдерживают вес десятков людей одновременно и достигают 30 метров в длину.

Рядом – джунгли и более 1500 пещер, большинство из которых еще не исследованы. В общем, как отмечает incredibleindia.gov.in, Черапунджи захватывает гостей пышными пейзажами, величественными водопадами и живыми мостами из корней. Главное – не приезжать в сезон дождей.

