Самое влажное место на планете получает в 22 раза больше осадков, чем Лондон, а ливни здесь настолько сильные, что выходить на улицу иногда просто опасно, рассказывает Mirror.

Смотрите также 10 лучших городов для жизни в 2026 году: все они в Европе

Где расположено самое влажное место на планете?

Городок Маусинрам расположен среди густых лесов холмов Кхаси на востоке Индии, недалеко от границы с Бангладеш. Пейзажи здесь впечатляющие, но почти постоянно залиты дождем. В среднем за год здесь выпадает около 11 873 миллиметров осадков – это почти в 11 раз больше, чем в Глазго, и примерно в 22 раза больше, чем в Лондоне.

Как выглядит город: смотреть видео

Местный гид Джйотипрасад Оза рассказывает, что ежегодно сюда приезжает около 10 000 туристов, многие из которых специально выбирают сезон муссонов (с июня по сентябрь), чтобы увидеть экстремальные ливни собственными глазами. Особенность дождей в Маусинраме – это их продолжительность. Когда начинается ливень, он может не прекращаться днями или даже неделями.

Во время сильных ливней выходить из дома опасно: дети иногда не могут пойти в школу, случаются оползни, наводнения и перебои с электроэнергией. Из-за постоянной влажности многие местные жители даже мечтают переехать в более сухие регионы.

Природа города / фото Hero Traveler

Экстремальное количество осадков объясняется географией: городок расположен примерно на высоте 1400 метров над уровнем моря, а влажные воздушные массы с Бенгальского залива поднимаются вверх и задерживаются горами Кхаси, что создает идеальные условия для непрерывных дождей.

Смотрите также Эта железнодорожная станция в Японии не имеет входа и выхода – и вот почему

Чтобы приспособиться к жизни в таком климате, жители строят дома с шумоизоляцией, чтобы приглушить грохот ливней, а также используют традиционные "полнотелые" зонты – это большие конструкции из бамбука и банановых листьев. Впрочем, дождь – не единственная причина, почему сюда едут туристы. Регион известен потрясающей природой, смотровыми площадками и многочисленными водопадами. Особенно популярен водопад Нохкаликай, который входит в число самых высоких в мире.

Как добраться?

С Шиллонга до места назначения нужно проехать примерно 61 километр через холмы Ист-Хаси-Хиллз – чаще всего туристы пользуются совместными такси или частными автомобилями. Из Гувахати расстояние составляет около 162 километра на автомобиле, или примерно 151 километр от железнодорожного вокзала города, пишет Meghalaya Toutism.

Прямого железнодорожного сообщения нет, ближайшая станция расположена именно в Гувахати. Также доступны однодневные поездки с гидом (только автомобильные, без автобусов).

Какие есть еще интересные локации в Индии?