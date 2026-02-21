Найвологіше місце на планеті отримує у 22 рази більше опадів, ніж Лондон, а зливи тут настільки сильні, що виходити на вулицю інколи просто небезпечно, розповідає Mirror.

Дивіться також 10 найкращих міст для життя у 2026 році: всі вони в Європі

Де розташоване найвологіше місце на планеті?

Містечко Маусінрам розташоване серед густих лісів пагорбів Кхасі на сході Індії, неподалік кордону з Бангладеш. Пейзажі тут вражаючі, але майже постійно залиті дощем. У середньому за рік тут випадає близько 11 873 міліметрів опадів – це майже у 11 разів більше, ніж у Глазго, і приблизно у 22 рази більше, ніж у Лондон.

Як виглядає місто: дивитись відео

Місцевий гід Джйотіпрасад Оза розповідає, що щороку сюди приїжджає близько 10 000 туристів, багато з яких спеціально обирають сезон мусонів (з червня по вересень), щоб побачити екстремальні зливи на власні очі. Особливість дощів у Маусінрамі – це їхня тривалість. Коли починається злива, вона може не припинятися днями або навіть тижнями.

Під час найсильніших злив виходити з дому небезпечно: діти інколи не можуть піти до школи, трапляються зсуви ґрунту, повені та перебої з електроенергією. Через постійну вологість багато місцевих мешканців навіть мріють переїхати в сухіші регіони.

Природа міста / фото Hero Traveler

Екстремальна кількість опадів пояснюється географією: містечко розташоване приблизно на висоті 1400 метрів над рівнем моря, а вологі повітряні маси з Бенгальської затоки піднімаються вгору та затримуються горами Кхасі, що створює ідеальні умови для безперервних дощів.

Дивіться також Ця залізнична станція в Японії не має входу та виходу – і ось чому

Щоб пристосуватися до життя в такому кліматі, мешканці будують будинки з шумоізоляцією, аби приглушити гуркіт злив, а також використовують традиційні "повнотілесні" парасолі – це великі конструкції з бамбука та бананового листя. Втім, дощ – не єдина причина, чому сюди їдуть туристи. Регіон відомий приголомшливою природою, оглядовими майданчиками та численними водоспадами. Особливо популярний водоспад Нохкалікай, який входить до числа найвищих у світі.

Як дістатися?

З Шиллонга до місця призначення потрібно проїхати приблизно 61 кілометр через пагорби Іст-Хасі-Хіллз – найчастіше туристи користуються спільними таксі або приватними автомобілями. Із Гувахаті відстань становить близько 162 кілометри автомобілем, або приблизно 151 кілометр від залізничного вокзалу міста, пише Meghalaya Toutism.

Прямого залізничного сполучення немає, найближча станція розташована саме в Гувахаті. Також доступні одноденні поїздки з гідом (лише автомобільні, без автобусів).

Які є ще цікаві локації в Індії?