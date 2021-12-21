Які країни вимагають від туристів тест на додаток до вакцинації: перелік з умовами
Джерело:24 канал
Відпочинок у 2021 році був цікавішим, ніж торік, адже багато держав повністю відкрилися для туристів, або ж робили це з певними вимогами. Чимало країн приймали мандрівників з сертифікатом вакцинації, а інші – з негативними тестами чи довідкою про перенесену хворобу.
Втім, активне поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон" змусило країни закрити свої кордони, або запровадити додаткові вимоги до в'їзду. Так, деякі держави Європи ввели вимогу обов'язкового негативного тесту навіть для вакцинованих.
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Країни, що запровадили вимогу тесту на додаток до вакцинації
У грудні 2021 року понад десять країн запровадили таку вимогу. Серед них:
- Фінляндія;
- Австрія;
- Швейцарія;
- Греція;
- Кіпр;
- Польща;
- Румунія;
- Велика Британія;
- Ірландія;
- Франція;
- Норвегія;
- Португалія;
- Бельгія;
- Ісландія.
Ми зібрали для вас оновлені умови до країн, що запровадили обов'язковий тест на додаток до вакцинації.
Детальніше про умови кожної з країн:
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Фінляндія
Здійснення необов'язкових поїздок, зокрема з туристичною метою, дозволено тим, хто прибуває з сертифікатом про повну вакцинацію проти COVID-19 та за умови надання негативного результату ПЛР-тесту або антиген тесту, зробленого не пізніше ніж за 48 годин до перетину кордону Фінляндії.
Нова вимога набула чинності 21 грудня й діятиме щонайменше до 16 січня 2022 року.
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Австрія
З 20 грудня, в'їзд до країни можливий тільки для повністю вакцинованих осіб або тих, які нещодавно перенесли хворобу.
Без реєстрації та карантину можна потрапити до Австрії, пред'явивши сертифікат про повну вакцинацію та обов'язковий негативний ПЛР-тест.
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Швейцарія
При в'їзді до Швейцарії необхідно пред'явити сертифікат про повну вакцинацію та негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше 72 годин до перетину кордону.
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Крім того, між 4-м та 7-м днем перебування, потрібно зробити повторний ПЛР-тест, або тест на антиген.
Також, усі без виключення особи, які в'їжджають на територію Швейцарії, зобов'язані заповнити спеціальну онлайн-форму.
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Греція
З 19 грудня, усі відвідувачі, які подорожують до країни, на додаток до сертифіката про повну вакцинацію зобов'язані пред'явити ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 72 години до прибуття або антиген-тест, зроблений не раніше ніж за 48 годин до прибуття.
Також в'їзд можливий при пред'явленні довідки про перенесену хворобу, видану через 30 днів після дати першого позитивного тесту, та яка діє протягом 180 днів після нього.
Обов'язковим є заповнення спеціальної форми PLF за 24 години до перетину кордону. Крім того, кожному прибулому в Грецію буде проведено експрес-тестування.
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Кіпр
Всі мандрівники мають пройти ПЛР-тест в аеропорту по прильоту на Кіпр, за власний кошт. Цей захід обов'язковий навіть, якщо пасажири пройшли повний курс вакцинації, недавно одужали або вже мають результат негативного тесту.
Водночас, на тлі поширення нового варіанту коронавірусу Омікрон, з 15 грудня Кіпр запровадив додаткові вимоги для туристів, зокрема зобов'язав їх проходити безкоштовні обов'язкові експрес-тести через 72 години після прибуття.
Також при в'їзді потрібно мати при собі підтвердження реєстрації на платформі CyprusFlightPass.
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Польща
З 17 грудня, під час перетину кордону Польщі, іноземці мають надати представникам прикордонної служби, крім сертифіката про вакцинацію, результати негативного тесту на COVID-19, зробленого не раніше ніж за 24 години до прибуття.
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Румунія
З 10 грудня до 8 січня для усіх іноземних громадян та осіб без громадянства, які прибувають до Румунії з третіх країн, встановлюється карантинний режим на 14 днів. Від нього звільняються вакциновані особи, які пройшли негативне тестування не більше ніж за 48 годин до в'їзду.
Крім того, з 20 грудня Румунія запровадила ще одну вимогу. Так, усі без винятку особи, мають заповнити електронний формуляр, не пізніше ніж за 24 години до в'їзду або найпізніше через 24 години після в'їзду.
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Велика Британія
З 7 грудня 2021 року, попри статус вакцинації, мандрівники повинні надати негативний результат тесту на COVID-19 (PCR або LFD), який зроблений не пізніше ніж за 48 годин до перетину кордону.
Такі правила для туристів запроваджені на додаток до чинних у Великій Британії вимог щодо проведення тесту упродовж 2-х днів по прибуттю і перебування на самоізоляції до отримання результату.
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Ірландія
На початку грудня країна оголосила про те, що всім без винятку, незалежно від наявності сертифіката про вакцинацію або одужання від COVID-19, необхідно мати негативний результат антиген (експрес) тесту, зробленого не раніше, ніж за 48 годин або ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до прибуття.
У разі відсутності сертифіката про вакцинацію або одужання, туристи мають зробити ПЛР-тест протягом 72 годин до прибуття в Ірландію, у цьому випадку антиген (експрес) тест є неприйнятним.
Також перед приїздом до Ірландії необхідно заповнити онлайн форму контактних даних.
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Франція
З 4 грудня у Франції почали діяти нововведення – усі мандрівники, зокрема, вакциновані, щоб в'їхати з будь-якої країни за межами ЄС або Шенгенської зони, повинні пред'явити негативний тест на COVID.
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Норвегія
Ця скандинавська країна також вимагає обов'язкове проходження тестування після в'їзду, зокрема від вакцинованих.
Крім того, усі мандрівники зобов'язані до моменту перетину кордону Норвегії заповнити електронну реєстрацію подорожей у цифровому реєстрі подорожей.
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Португалія
З 1 грудня до 9 січня в'їзд на території Португалії, як і у вищезгадані держави, дозволено вакцинованим особам за умови наявності негативного результату тесту.
Також всі пасажири, які прибувають на територію континентальної Португалії, повинні заповнити форму.
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Бельгія
9 листопада, після виключення України із "зеленого списку" країн, у мережі поширювалася інформація щодо закриття Бельгії для українців. Однак згодом стало відомо, що країна все ж дозволить в'їзд громадянам України.
Подорожі дозволені за наявності сертифікату про повний курс вакцинації від COVID-19 та негативного ПЛР-тесту або швидкого тесту на антиген.
Крім того, доведеться пройти тестування протягом перших двох днів (потрібно залишатися на карантині до моменту отримання результату) перебування в Бельгії та на 7 день.
Також треба заздалегідь заповнити форму Passenger Locator Form (PLF).
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Ісландія
В'їзд до Ісландії дозволено усім громадянам, що прибувають з України. Особи, що мають підтвердження повної вакцинації або сертифікат про одужання, й пред'являть негативний результат ПЛР-тесту або антиген-тесту, – звільняються від карантину.
У тому випадку, якщо згадані документи відсутні, потрібно пройти подвійне ПЛР-тестування та 5-денний карантин між першим та другим тестом.
Кожен, хто подорожує до Ісландії, має завчасно заповнити онлайн-форму.Зверніть увагу! Країни постійно змінюють умови в'їзду, тож, перевіряйте деталі на сайті консульської служби МЗС України.