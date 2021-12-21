Які країни вимагають від туристів тест на додаток до вакцинації: перелік з умовами

Відпочинок у 2021 році був цікавішим, ніж торік, адже багато держав повністю відкрилися для туристів, або ж робили це з певними вимогами. Чимало країн приймали мандрівників з сертифікатом вакцинації, а інші – з негативними тестами чи довідкою про перенесену хворобу.

Втім, активне поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон" змусило країни закрити свої кордони, або запровадити додаткові вимоги до в'їзду. Так, деякі держави Європи ввели вимогу обов'язкового негативного тесту навіть для вакцинованих.

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Країни, що запровадили вимогу тесту на додаток до вакцинації

У грудні 2021 року понад десять країн запровадили таку вимогу. Серед них:

Фінляндія;

Австрія;

Швейцарія;

Греція;

Кіпр;

Польща;

Румунія;

Велика Британія;

Ірландія;

Франція;

Норвегія;

Португалія;

Бельгія;

Ісландія.

МЗС України постійно оновлює мапу світу , де зображені країни "червоної", "жовтої" та "зеленої" зон. Українці можуть відвідувати їх з дотриманням певних вимог.

Ми зібрали для вас оновлені умови до країн, що запровадили обов'язковий тест на додаток до вакцинації.

Детальніше про умови кожної з країн:

Фінляндія

Здійснення необов'язкових поїздок, зокрема з туристичною метою, дозволено тим, хто прибуває з сертифікатом про повну вакцинацію проти COVID-19 та за умови надання негативного результату ПЛР-тесту або антиген тесту, зробленого не пізніше ніж за 48 годин до перетину кордону Фінляндії.

Нова вимога набула чинності 21 грудня й діятиме щонайменше до 16 січня 2022 року.

Австрія

З 20 грудня, в'їзд до країни можливий тільки для повністю вакцинованих осіб або тих, які нещодавно перенесли хворобу.

Без реєстрації та карантину можна потрапити до Австрії, пред'явивши сертифікат про повну вакцинацію та обов'язковий негативний ПЛР-тест.