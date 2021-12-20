Згідно зі звітом, опублікованим ETC, авіаперельоти будуть поступово дорожчати.

Цікаво Чи впливають обмеження на подорожі на поширення COVID: думка експертів

Так, у звіті стверджують, що витрати на авіапоїздку за останні два десятиліття впали, водночас середні глобальні витрати на міжнародну поїздку за усіма напрямками у 2019 році знизилися на 17% від рівня 2000 року.

Подібне падіння цін спричинене здешевленням квитків на авіаринку. Це пропорційно збільшило кількість поїздок й дозволило охочим здійснювати короткі мандрівки на вихідні.

Торік тарифи на авіаперельоти знизилися через COVID-19 – постачальники авіаційних послуг намагалися відновити подорожі, продаючи дешеві квитки, оскільки більшість не могла літати.

Тарифи зі знижкою вже почали "вимагати полювання". Твердження про те, що ера недорогих подорожей, можливо, закінчилася, дедалі частіше з'являються з різних джерел,

– зауважив аналітик авіакомпанії JP Morgan Джеймі Бейкер.

Натомість генеральний директор Lufthansa Карстен Шпор заявляє, що підвищення цін матиме позитивний вплив. Наприклад, за його словами, квиток за 9 євро до Великої Британії чи Португалії не приносить користі для навколишнього середовища чи для самої авіагалузі.

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На думку Майкла О'Лірі з авіакомпанії Ryanair, туристи повинні бути готові до "різко вищих" цін. Він стверджує, що ймовірне підвищення тарифів було результатом поєднання декількох факторів, зокрема сплеск попиту на подорожі влітку 2022 року та скорочення пропускної спроможності авіакомпаній.

Авіакомпаніям запропонували 26,6 мільярда євро: навіщо

У нещодавній доповіді HSBC стверджується, що європейські уряди запропонували авіакомпаніям, що оперують в Європі, майже 26,6 мільярда євро для покращення керування своїм фінансовим становищем під час COVID-кризи.

Важливо! Регулятори налаштували безперервне міжнародне повітряне сполучення, втім, такі кроки зазнали критики з боку екологічних організацій. Так, авіакомпанії зобов'язані скоротити внутрішні викиди вуглецю на 50% до 2030 року.

Крім того, у Європі планують заохочувати туристів, які здійснюють подорож на коротких відстанях, надавати перевагу залізниці.