Согласно отчету, опубликованному ETC, авиаперелеты будут постепенно дорожать.

Интересно Влияют ли ограничения на путешествия на распространение COVID: мнение экспертов

Эра бюджетных путешествий подходит к концу, – ETC

Так, в отчете утверждают, что расходы на авиапоездку за последние два десятилетия упали, в то же время, средние глобальные расходы на международную поездку по всем направлениям в 2019 году снизились на 17% от уровня 2000 года.

Подобное падение цен вызвано удешевлением билетов на авиарынке. Это пропорционально увеличило количество поездок и позволило желающим совершать короткие путешествия на выходные.

В прошлом году тарифы на авиаперелеты снизились из-за COVID-19 – поставщики авиационных услуг пытались возобновить путешествия, продавая дешевые билеты, поскольку большинство не могло летать.

Тарифы со скидкой уже начали "требовать охоты". Утверждение о том, что эра недорогих путешествий, возможно, закончилась, все чаще появляются из разных источников,

– заметил аналитик авиакомпании JP Morgan Джейми Бейкер.

В то же время генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор заявляет, что повышение цен окажет положительное влияние. Например, по его словам, билет за 9 евро в Великобританию или Португалию не приносит пользы для окружающей среды или самой авиаотрасли.

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По мнению Майкла О'Лири из авиакомпании Ryanair, туристы должны быть готовы к "резко более высоким" ценам. Он утверждает, что вероятное повышение тарифов явилось результатом сочетания нескольких факторов, в частности всплеск спроса на путешествия летом 2022 года и сокращение пропускной способности авиакомпаний.

Авиакомпаниям предложили 26,6 миллиарда евро: зачем

В недавнем докладе HSBC утверждается, что европейские правительства предложили оперирующим в Европе авиакомпаниям почти 26,6 миллиарда евро для улучшения управления своим финансовым положением во время COVID-кризиса.

Важно! Регуляторы настроили непрерывное международное воздушное сообщение, но, такие шаги подверглись критике со стороны экологических организаций. Так, авиакомпании обязаны сократить внутренние выбросы углерода на 50% к 2030 году.

Кроме того, в Европе планируют поощрять туристов, совершающих путешествие на коротких расстояниях, отдавать предпочтение железной дороге.