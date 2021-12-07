Так, експерти вважають, що уряди повинні знайти інші рішення для зменшення ризику зараження.

Читайте також Чорногорія посилила вимоги в'їзду для туристів: що змінилося

В грудні 2020 року – січні 2021 року більшість країн ввели карантин для прибулих з регіонів підвищеного ризику, зокрема з країн Південної Африки.

Асоціація зазначила, що рішення про заборону пересування або введення обмеження на подорожі, загалом, не впливає на поширення COVID – навпаки, у світі спостерігалися одні з найбільш значних сплесків інфікування.

Піки та спади нових випадків зараження COVID-19 відбувалися навіть тоді, коли обмеження на міжнародні поїздки залишалися стабільними протягом 2021 року, а постійне збільшення випадків у 2020 році відбулося, навіть коли обмеження були найвищими,

– йдеться у пресрелізі IATA.

Крім того, обмеження на поїздки ознаменували різкі зміни в суспільстві та економіці, зменшивши вдвічі спроможність і доходи, а також не дозволяли сім'ям і людям бути разом.

Основні висновки IATA включають:

У січні – квітні 2020 року, коли не було запроваджено практично жодних заходів, рівень зараження COVID-19 був значно нижчим за 1 000, а із запровадженням обмежень кількість зросла;

Після введення скринінгу, кількість позитивних випадків у світі зросла до 2 000;

Коли було введено обмеження для мандрівників із регіонів із високим ризиком, позитивні показники становили 4 000, а згодом спостерігалися ще більші сплески, що призвели до ще жорсткіших правил в'їзду.

Експерти розкритикували політику заборони в'їзду та обмежень на поїздки, заявляючи, що все це засновано на політиці й не служить безпеці громадськості.

COVID-19 у світі: останні дані