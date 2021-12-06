Про це повідомила пресслужба посольства України в Чорногорії. Розповідаємо, що варто врахувати, плануючи подорож до цієї країни.

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У повідомленні йдеться, що з початку грудня країна скоротила термін дії COVID-сертифікатів для туристів.

Звертаємо Вашу увагу, що з 3 грудня в'їзд в Чорногорію з сертифікатом вакцинації можливий за умови, що повна вакцинація здійснена не пізніше 6 місяців до моменту в'їзду.

Інші умови в'їзду залишаються в силі.

В'їзд в Чорногорію для туристів

В'їзд в Чорногорію дозволений тільки при наявності одного з наступних документів:

Підтвердження, що особа була повністю вакцинована проти COVID-19. Повна вакцинація повинна бути здійснена не раніше 14 днів і не пізніше 6 місяців до в'їзду в Чорногорію. Негативний ПЛР-тест діє 72 годин з моменту отримання. Позитивний ПЛР-тест старше 10 днів, але не старше 6 місяців від дати отримання такого тесту. Негативний швидкий тест на антиген не старше 48 годин до моменту в'їзду в Чорногорію.

Зверніть увагу. Чорногорці приймає будь-яку вакцину, а сам документ вакцинації може бути в електронному або паперовому вигляді, українською або англійською мовами. Особи до 18 років можуть в'їжджати без обмежень.

Внутрішні обмеження в країні

Варто відзначити, що зараз в країні діють внутрішні обмеження. Зокрема, мова йде про обов'язкову перевірку документів про вакцинацію для відвідування торгових і бізнес-центрів, супермаркетів, магазинів непродовольчих товарів, спортивних заходів та інших світських урочистостей.

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