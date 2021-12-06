Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Черногории. Рассказываем, что следует учесть, планируя путешествие в эту страну.

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В сообщении говорится, что с начала декабря страна сократила срок действия сертификатов COVID для туристов.

Обращаем внимание, что с 3 декабря въезд в Черногорию с сертификатом вакцинации возможен при условии, что полная вакцинация осуществлена ​​не позднее 6 месяцев до момента въезда.

Остальные условия въезда остаются в силе.

Въезд в Черногорию для туристов

Въезд в Черногорию разрешен только при наличии одного из следующих документов:

Подтверждение, что человек был полностью вакцинирован против COVID-19. Полная вакцинация должна быть осуществлена ​​не ранее 14 дней и не позднее 6 месяцев до въезда в Черногорию.

Негативный ПЦР-тест действует 72 часов с момента получения.

Положительный ПЦР-тест старше 10 дней, но не старше 6 месяцев с даты получения такого теста.

Негативный быстрый тест на антиген не старше 48 часов до момента въезда в Черногорию.

Обратите внимание. Черногорцы принимает любую вакцину, а сам документ вакцинации может быть в электронном или бумажном виде, на украинском или английском языке. Лица до 18 лет могут въезжать без ограничений.

Внутренние ограничения в стране

Следует отметить, что сейчас в стране действуют внутренние ограничения. В частности, речь идет об обязательной проверке документов о вакцинации для посещения торговых и бизнес-центров, супермаркетов, магазинов непродовольственных товаров, спортивных мероприятий и других частных торжеств.

COVID-19 в Черногории: последние данные