Про це в інтерв’ю сайту 24 каналу розповів Саввас Пердіос, міністр туризму Кіпру. Він підкреслив, що у кіпрських аеропортах ПЛР-тест коштує 15 євро.

Тести у аеропорті

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Ми залишаємося відкритими навіть після появи штаму "Омікрон". Проте до початку січня всі іноземні туристи, навіть вакциновані, повинні робити ПЛР-тест після прибуття. У кіпрському аеропорту він коштує лише п'ятнадцять євро,

– наголосив очільник відомства.

Пердіос звернув увагу, що Кіпр першим відкрив кордони для українців у квітні поточного року. Міністр додав, що з того часу умови в’їзду для мандрівників з-за кордону майже не змінилися.

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До січня 2020 року навіть вакциновані туристи повинні робити ПЛР-тест після прибуття на Кіпр / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Все залежить від зони

До поширення COVID-штаму "Омікрон" в іноземців при в’їзді вимагали показати сертифікат вакцинації або довідку про одужання від коронавірусу протягом останніх шести місяців. У цьому випадку додаткові тести не потрібно було робити.

Невакцинованим туристам же необхідно зробити ПЛР-тест. Якщо Україна потрапила до "червоної" зони, то її громадянам варто зробити два тести – до відправлення та після прибуття. Якщо ж Україна перебуває у "помаранчевій" зоні, то необхідно зробити тільки один тест вже на Кіпрі,

– підкреслив Пердіос.

Він додав, що туристам не потрібно оплачувати послуги страхування перед поїздкою до Кіпру. Якщо ви захворієте на коронавірус або знаходитиметесь у близькому контакті з хворим, то Міністерство туризму Кіпру оплатить "проживання у карантинних готелях, ліки, їжу, напої – все, що вам може знадобитися".