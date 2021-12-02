Нові правила набудуть чинності 6 грудня 2021 року.

Читайте також Франція посилила умови в'їзду для мандрівників через Omicron: що зміниться

Відповідно до рішення Уряду Республіки Кіпр від 02.12.2021, з 06 грудня 2021 року особи віком від 12 років, що прибувають до Кіпру, зобов'язані робити ПЛР-тест до 10 січня 2022 року,

– йдеться у повідомленні.

ПЛР-тест є обов'язковим для всіх після прибуття до Кіпру повітряним або морським транспортом незалежно від країни відправлення та наявності сертифіката про повну вакцинацію чи документа про одужання від COVID-19. Вартість ПЛР-тестування пасажири сплачуватимуть самі.

Ті, хто в'їжджають з портів для короткочасного відвідування, повинні мати негативний сертифікат ПЛР-тестування терміном до 72 годин, а по прибуттю пройти швидкі тести на антиген коштом Республіки Кіпр.

Міністр транспорту, зв'язку та робіт Янніс Карусос наголосив на необхідності вжиття тимчасових заходів у легальних пунктах в'їзду до країни через виявлення нового штаму коронавірусу Omicron.

Зазначається, що таке ПЛР-тестування вже розпочато і триватиме до 6 грудня шляхом вибіркових перевірок пасажирів, незалежно від країни походження, які в'їжджають до Республіки Кіпр через аеропорти Ларнаки та Пафоса.

COVID-19 на Кіпрі: останні дані