Нововведення запроваджуються у зв'язку з новим варіантом коронавірусу Omicron. Про це повідомив речник французького уряду Габріель Аттал.

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Франція посилила умови в'їзду

Так, з 4 грудня усі мандрівники, зокрема, вакциновані, щоб в'їхати до Франції з будь-якої країни за межами ЄС або Шенгенської зони, повинні пред'явити негативний тест на COVID.

Це може бути ПЛР-тест або тест на антиген, проведений протягом попередніх 48 годин.

Ситуація погіршується дуже стрімко. Ми занепокоєні через різке зростання кількості випадків, виявлених у Франції,
– заявив Аттал.

Тим, хто прибув із країн ЄС чи Швейцарії, Андорри, Ісландії, Ліхтенштейну, Монако, Норвегії чи Сан-Марино, потрібно лише пройти тест, якщо вони не вакциновані. Він має бути зроблений протягом попередніх 24 годин.

Вимоги до тестування поширюються на всіх, кому виповнилося 12 років.

COVID-19 у Франції: останні дані

  • За даними Worldometer, станом на 2 грудня 2021 року в Франції виявлено 7 725 114 випадків зараження коронавірусом;
  • На жаль, з них 119 227 летальних;
  • Водночас 7 137 416 осіб побороли хворобу.