Нововведения вводятся в связи с новым вариантом коронавируса Omicron. Об этом сообщил спикер французского правительства Габриэль Аттал.

Читайте также Швеция, Швейцария и Финляндия изменили условия въезда для украинских туристов

Франция ужесточила условия въезда

Так, с 4 декабря все путешественники, в частности, вакцинированные, чтобы въехать во Францию ​​из любой страны за пределами ЕС или Шенгенской зоны, должны предъявить отрицательный тест на COVID.

Это может быть тест ПЛР или тест на антиген, проведенный в течение предыдущих 48 часов.

Ситуация усугубляется очень стремительно. Мы обеспокоены резким ростом случаев, выявленных во Франции,

– заявил Аттал.

Прибывшим из стран ЕС или Швейцарии, Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии или Сан-Марино нужно только пройти тест, если они не вакцинированы. Он должен быть сделан в течение 24 часов.

Требования к тестированию распространяются на всех, кому исполнилось 12 лет.

COVID-19 во Франции: последние данные