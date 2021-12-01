Собрали главное, что нужно учесть, прежде чем посещать эти страны. Детальнее – дальше.

Читайте 5 непопсовых мест, где можно забыть обо всем и перезагрузиться

Привил въезда в Швецию

С 30 ноября 2021 года Швеция будет упускать туристов из Украины только при наличии сертификата вакцинации от COVID-19.

С момента последней необходимой прививки должно пройти не менее 14 дней.

Какие вакцины одобрены правительством Швеции:

Comirnaty (COVID-19 vaccine BioNtech Tozinameran),

(COVID-19 vaccine BioNtech Tozinameran), Spikevax (COVID-19 vaccine Moderna),

(COVID-19 vaccine Moderna), Vaxzevria (COVID-19 vaccine AstraZeneca),

(COVID-19 vaccine AstraZeneca), COVID-19 vaccine Janssen ,

, COVID-19 vaccine AstraZeneca/SKBio ,

, COVISHIELD (Серум Institute of India COVID-19 vaccine),

(Серум Institute of India COVID-19 vaccine), COVID-19 vaccine BIBP/Sinopharm ,

, CoronaVac (COVID-19 vaccin Sinovac),

(COVID-19 vaccin Sinovac), COVID-19 vaccine от BioNTech/Pfizer.

Обратите внимание. Невакцинированным украинцам разрешат въезд только по уважительной причине и при наличии негативного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда.

Условия въезда в Швейцарию

В страны с высоким уровнем риска отнесла Украину и Швейцария. Теперь въезд разрешен только полностью вакцинированным туристам. Для этого следует получить 2 дозы одной из следующих вакцин:

Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran),

(BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran), Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna),

(mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna), AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria®),

(AZD1222 Vaxzevria®), Covishield™ ,

, Janssen/Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S),

(Ad26.COV2.S), Sinopharm/BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell)),

(SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell)), Sinovac (CoronaVac).

Перед полетом следует заполнить онлайн-форму.

К теме Австрия продлила локдаун до середины декабря

Кому можно въезжать в Финляндию

Финляндия запретила въезд невакцинированным украинцам 29 ноября. Путешествовать туда с туристической целью смогут только люди, прошедшие полный курс прививок от коронавируса. С момента последней дозы вакцины должно пройти не менее недели.

Человек с одной дозой вакцины имеет право на въезд, однако ему придется дополнительно предоставить сертификат о выздоровлении от COVID-19 (180 дней с момента получения отрицательного теста).

Финляндия одобряет вакцины:

Comirnaty (Pfizer-BionTech),

(Pfizer-BionTech), Spikevax (Moderna),

(Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca),

(AstraZeneca), Janssen (Johnson&Johnson),

(Johnson&Johnson), BIBP/Sinopharm ,

, COVISHIELD,

CoronaVac,

COVAXIN.

Обратите внимание. Перед въездом следует проверить актуальную информацию на странице Института здравоохранения Финляндии и на веб-странице Пограничной службы Финляндии.