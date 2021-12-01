Собрали главное, что нужно учесть, прежде чем посещать эти страны. Детальнее – дальше.

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Привил въезда в Швецию

С 30 ноября 2021 года Швеция будет упускать туристов из Украины только при наличии сертификата вакцинации от COVID-19.

С момента последней необходимой прививки должно пройти не менее 14 дней.

Какие вакцины одобрены правительством Швеции:

  • Comirnaty (COVID-19 vaccine BioNtech Tozinameran),
  • Spikevax (COVID-19 vaccine Moderna),
  • Vaxzevria (COVID-19 vaccine AstraZeneca),
  • COVID-19 vaccine Janssen,
  • COVID-19 vaccine AstraZeneca/SKBio,
  • COVISHIELD (Серум Institute of India COVID-19 vaccine),
  • COVID-19 vaccine BIBP/Sinopharm,
  • CoronaVac (COVID-19 vaccin Sinovac),
  • COVID-19 vaccine от BioNTech/Pfizer.

Условия въезда в Швейцарию

В страны с высоким уровнем риска отнесла Украину и Швейцария. Теперь въезд разрешен только полностью вакцинированным туристам. Для этого следует получить 2 дозы одной из следующих вакцин:

  • Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran),
  • Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna),
  • AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria®),
  • Covishield™,
  • Janssen/Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S),
  • Sinopharm/BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell)),
  • Sinovac (CoronaVac).

Перед полетом следует заполнить онлайн-форму.

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Кому можно въезжать в Финляндию

Финляндия запретила въезд невакцинированным украинцам 29 ноября. Путешествовать туда с туристической целью смогут только люди, прошедшие полный курс прививок от коронавируса. С момента последней дозы вакцины должно пройти не менее недели.

Человек с одной дозой вакцины имеет право на въезд, однако ему придется дополнительно предоставить сертификат о выздоровлении от COVID-19 (180 дней с момента получения отрицательного теста).

Финляндия одобряет вакцины:

  • Comirnaty (Pfizer-BionTech),
  • Spikevax (Moderna),
  • Vaxzevria (AstraZeneca),
  • Janssen (Johnson&Johnson),
  • BIBP/Sinopharm,
  • COVISHIELD,
  • CoronaVac,
  • COVAXIN.