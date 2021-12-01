Зібрали головне, що потрібно врахувати, перш ніж відвідувати ці країни. Детальніше – далі.

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Привила в'їзду у Швецію

З 30 листопада 2021 року Швеція впускатиме туристів з України лише за наявності сертифікату вакцинації від COVID-19.

З моменту останнього необхідного щеплення має пройти не менше ніж 14 днів.

Які вакцини схвалено урядом Швеції:

Comirnaty (COVID-19 vaccine BioNtech Tozinameran),

(COVID-19 vaccine BioNtech Tozinameran), Spikevax (COVID-19 vaccine Moderna),

(COVID-19 vaccine Moderna), Vaxzevria (COVID-19 vaccine AstraZeneca),

(COVID-19 vaccine AstraZeneca), COVID-19 vaccine Janssen,

COVID-19 vaccine AstraZeneca/SKBio,

COVISHIELD (Serum Institute of India COVID-19 vaccine),

(Serum Institute of India COVID-19 vaccine), COVID-19 vaccine BIBP/Sinopharm,

CoronaVac (COVID-19 vaccin Sinovac),

(COVID-19 vaccin Sinovac), COVID-19 vaccine from BioNTech/Pfizer.

Зверніть увагу. Невакцинованим українцям дозволять в’їзд тільки з поважної причини і за умови наявності негативного ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до в’їзду.

Умови в'їзду до Швейцарії

До країн з високим рівнем ризику віднесла Україну і Швейцарія. Тепер в’їзд дозволено лише повністю вакцинованим туристам. Для цього варто отримати 2 дози однією із наступних вакцин:

Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran),

(BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran), Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna),

(mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna), AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria®),

(AZD1222 Vaxzevria®), Covishield ™,

™, Janssen / Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S),

(Ad26.COV2.S), Sinopharm / BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell)),

(SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell)), Sinovac (CoronaVac).

Перед польотом слід заповнити онлайн-форму.

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Кому можна в'їжджати у Фінляндію

Фінляндія заборонила в’їзд невакцинованим українцям 29 листопада. Подорожувати туди з туристичною метою зможуть тільки люди, які пройшли повний курс щеплень від коронавірусу. З моменту останньої дози вакцини має минути щонайменше тиждень.

Людина з однією дозою вакцини має право на в’їзд, проте їй доведеться додатково надати сертифікат про одужання від COVID-19 (180 днів з моменту отримання негативного тесту).

Фінляндія схвалює вакцини:

Comirnaty (Pfizer-BionTech),

(Pfizer-BionTech), Spikevax (Moderna),

(Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca),

(AstraZeneca), Janssen (Johnson&Johnson),

(Johnson&Johnson), BIBP/Sinopharm ,

, COVISHIELD ,

, CoronaVac ,

, COVAXIN.

Зверніть увагу. Перед в’їздом, варто перевірити актуальну інформацію на сторінці Інституту охорони здоров’я Фінляндії та на вебсторінці Прикордонної служби Фінляндії.