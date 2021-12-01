Таке рішення прийняли на тлі ознак того, що карантинні обмеження допомагають знизити захмарно високий рівень зараження коронавірусом.

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Відтепер магазини першої необхідності, яким досі було дозволено працювати до 21:00, повинні закритися до 19:00.

В умовах локдауну в країні, людям можна покидати свої домівки лише з певних причин, зокрема для покупки продуктів, відвідування лікаря або тренування.

При цьому дитячі садки та школи відкриті для тих, хто їх потребує, але батьків закликають залишати дітей вдома.

Що буде після 11 грудня

Які правила діятимуть після вичерпання терміну локдауну, залежатиме від ситуації, але чиновники зауважують, що обмеження збережуться для невакцинованих.

Введення локдауну було необхідним, адже кількість смертей від COVID-19 зросла, а лікарні в регіонах, які найбільше страждають, попередили про досягнення межі можливостей.

Щодо рівня вакцинації, то в Австрії він відносно низький – трохи менше ніж 67% населення повністю вакциновано.

Крім того, Австрія пообіцяла стати першою європейською країною, яка з 1 лютого запровадить обов'язкову вакцинацію.

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