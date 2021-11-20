Як зазначають на порталі офіційного путівника Австрії, вже з 22 листопада влада вводить суворі антиковідні обмеження. Причому поширюватися вони будуть на всіх, навіть вакцинованих.

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Австрія не прийматиме туристів

І тільки через 10 днів після початку локдауну зроблять повторну оцінку ймовірності дострокового з нього виходу. Упродовж часу дії обмежень:

Заклади освіти працюватимуть в онлайні, не працюватимуть ресторани, не відбуватимуться культурні події.

Також людям можна буде виходити з дому тільки за нагальної потреби – за покупками й для фізичних вправ.

Що важливо у цій ситуації для мандрівників з України? Щонайменше до 3 грудня (а, може, й до 13) туристичні поїздки до Австрії будуть неможливими.

А проте на офіційному сайті МЗС, де описані правила в'їзду до Австрії, наразі про ці зміни не вказано.

Зверніть увагу: в Австрії з 1 лютого 2022 року також вводять обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для всіх груп населення.

Чому влада Австрії йде на непопулярні кроки